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В допинг-пробе Поветкина обнаружена ничтожно малая доза остарина
В допинг-пробе Поветкина обнаружена ничтожно малая доза остаринаВ допинг-пробе российского боксера супертяжелого веса Александра Поветкина, взятой 6 декабря,  найдена крайне малая доза запрещенного вещества (20 пикограмм на миллилитр).

20 пикограмм — это 20 триллионных грамма. Такое малое количество вещества говорит о том, что оно не могло быть принято умышленно. Скорее всего, запрещенное вещество попало в организм спортсмена через еду или пищевые добавки.

Заключительный тест, взятый 13 декабря, оказался отрицательным, так же как и проба, взятая 15 ноября.
Ранее в допинг-пробе Поветкина был обнаружен остарин, из-за чего соперник россиянина канадец Бермейн Стиверн отказался от боя в Екатеринбурге. Перед этим представители WBC отозвали пояс временного чемпиона своей организации, который должен был быть на кону поединка.

В настоящее время WBC проводит расследования обстоятельств, по причине которых запрещенный препарат оказался в организме российского спортсмена.

Расследование по делу Поветкина завершится в начале 2017 года.
По материалам: Чемпионат.com
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