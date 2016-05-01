В допинг-пробе Поветкина обнаружена ничтожно малая доза остарина

В допинг-пробе российского боксера супертяжелого веса Александра Поветкина, взятой 6 декабря, найдена крайне малая доза запрещенного вещества (20 пикограмм на миллилитр).20 пикограмм — это 20 триллионных грамма. Такое малое количество вещества говорит о том, что оно не могло быть принято умышленно. Скорее всего, запрещенное вещество попало в организм спортсмена через еду или пищевые добавки.Заключительный тест, взятый 13 декабря, оказался отрицательным, так же как и проба, взятая 15 ноября.Ранее в допинг-пробе Поветкина был обнаружен остарин, из-за чего соперник россиянина канадец Бермейн Стиверн отказался от боя в Екатеринбурге. Перед этим представители WBC отозвали пояс временного чемпиона своей организации, который должен был быть на кону поединка.В настоящее время WBC проводит расследования обстоятельств, по причине которых запрещенный препарат оказался в организме российского спортсмена.Расследование по делу Поветкина завершится в начале 2017 года.