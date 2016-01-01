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Ломаченко: Арум просто использует имя Пакьяо, чтобы раскрутить меня

Ломаченко: Арум просто использует имя Пакьяо, чтобы раскрутить меня

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе украинец Василий Ломаченко (7-1-0, 5 КО) не считает, что его бой против чемпиона WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) возможен.

«Лично мое мнение – я думаю, что Боб просто использует его имя для того, чтобы раскрутить мое имя. Я думаю, что это так. Я не знаю, хотел бы я этого боя или нет, ведь как бы я не высказался, это будет выглядеть не скоромно. Если я скажу, что я хотел бы с ним боксировать – знаете, объективно, он уже возрастной спортсмен, с другой стороны - я ставлю под сомнение его силу. Я бы с удовольствием принял этот бой.

Вы знаете, в чем разница сейчас нынешнего Пакьяо и прошлого, когда он был моложе? Разница в том, что сейчас все уже выходят на него и настраиваются, никто просто напросто с ним не дерется, а просто все защищаются и выживают из-за этого ему сложнее делать те вещи, которые он делал раньше. Когда выходили против него, не боялись, никто не знал, кто такой Мэнни Пакьяо, просто выходили и боксировали, в этом они и проигрывали ему», - счиает Ломаченко.
По материалам: Xsport
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