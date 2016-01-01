Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе 23-летний россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) может провести свой следующий бой с 29-летним украинцем Александром Усиком (11-0, 10 КО), обладающим титулом WBO в аналогичной весовой категории. Российский боксер выразил готовность к этому поединку.
21:56 УХЛ. 26-й тур. «Кременчук» в гостях разгромил «Дженералз» 76 | Хоккей
21:39 ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18 68 | Коньки
21:24 Президент IBU: Одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России 120 | Биатлон
19:03 Гассиев: Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его 209 | Бокс
18:38 Андрей Медведев стал 10-м капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса 95 | Теннис
18:13 Вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована 156 | Лыжные гонки
18:03 Волосожар и Траньков думают о возвращении на лед, но стараются это не обсуждать 90 | Фигурное катание
17:20 Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени 155 | Биатлон
16:38 Рябинский: От вскрытия пробы «Б» Поветкина мы ничего особенного не ожидаем 133 | Бокс
16:14 УХЛ. 26-й тур. Анонс матча «Дженералз» - «Кременчук» 121 | Хоккей
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Декабрь 2016 (363)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (549)
Сентябрь 2016 (465)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)
© 2006-2016 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.