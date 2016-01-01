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Гассиев: Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его

Гассиев: Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе 23-летний россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) может провести свой следующий бой с 29-летним украинцем Александром Усиком (11-0, 10 КО), обладающим титулом WBO в аналогичной весовой категории. Российский боксер выразил готовность к этому поединку.

Как сообщил «Известиям» источник из сообщества организаторов боксерских боев, обе стороны крайне заинтересованы в поединке.

«Я готов выйти на ринг с любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен – он молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO.

Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт – вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше!».

Промоутерская компания Ural Boxing, занимающаяся организацией поединков Мурата Гассиева, уже выразила заинтересованность в проведении боя своего клиента с Александром Усиком.

Напомним, 3 декабря Гассиев отобрал у Дениса Лебедева титул чемпиона мира по версии IBF, победив своего соотечественника в 12-раундовом бою раздельным решением судей.

Александр Усик защитил свой титул WBO, досрочно победив южноафриканца Табисо Мчуну техническим нокаутом в девятом раунде.
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