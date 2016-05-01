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Рябинский: От вскрытия пробы «Б» Поветкина мы ничего особенного не ожидаем
Рябинский: От вскрытия пробы «Б» Поветкина мы ничего особенного не ожидаем Андрей Рябинский, промоутер российского боксера Александра Поветкина, заявил, что не возлагает особых надежд на вскрытие допинг-пробы «Б».

Напомним, утром 17 декабря, в день боя Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за  временный титул WBC, президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

«Мы сейчас начнем с WBC списываться. Совет тоже же сейчас начнёт расследование. И скоро будем вскрывать пробу «Б», хотя с вероятностью 99% она покажет похожий результат. От вскрытия пробы «Б» мы ничего особенного не ожидаем. Мы ожидаем результата от других тестов. Пока не запрашивали вскрытие пробы «Б», но сегодня-завтра мы это сделаем. Результат тогда будет где-то до конца года», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

Рябинский также рассказал, что спортивное питание Поветкина было отдано на экспертизу, будут проведены дополнительные тестирования в другой лаборатории, а вся команда боксера с четверга начнет проходить проверку на полиграфе. «Есть довольно много прецедентов, когда остарин попадал в организм спортсменов вместе со спортивным питанием. Таких случаев десятки. Будем изучать вопрос», отметил он.
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