Победитель боя Кличко – Джошуа встретится с Луисом Ортисом

Президент WBA Жилберто Хесус Мендоса заявил, что победитель поединка в тяжелом весе между украинцем



«Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой», – сказал Мендоса Sky Sports.



Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону титул IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантный WBA Super.



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Президент WBA Жилберто Хесус Мендоса заявил, что победитель поединка в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) встретится с кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО).«Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой», – сказал Мендоса Sky Sports.Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону титул IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантный WBA Super.