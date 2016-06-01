Арум: Договорились о реванше Ломаченко с Салидо, есть также вероятность боя с Гамбоа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил о договоренности в проведении реванша чемпиона по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) против мексиканца Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО).«Думаю, что мы обо всем договорились, а теперь будем общаться с HBO относительно даты боя, который состоится в марте, - цитирует Арума BoxingScene. - Место? Это может быть Лос-Анджелес, хотя существует высокая вероятность того, что вечер бокса пройдет на новой арене в Лас-Вегасе.Пока я не знаю, когда они завершат строительство, но в прошлую субботу я был там и считаю, что это отличное место для бокса.Но есть также вероятность боя с Гамбоа. Это был бы очень интересный бой.На прошлой неделе Василий был у меня дома. Он признался, что заинтригован возможностью сразиться с Гамбоа. Это был бы хороший бой».34-летний кубинец Юриоркис Гамбоа - олимпийский чемпион 2004 года, провел на профессиональном ринге 26 боев, одержал 25 побед (17 нокаутом) и потерпел 1 поражение.