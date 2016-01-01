Дигейл: Настоящий чемпион — Фьюри, лучше бы Джошуа дрался с ним

Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе британец Джеймс Дигейл не имеет ничего против боя своего соотечественника Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинца



Напомним, что в ноябре прошлого года Фьюри победил Кличко решением судей в Германии, а их реванш так и не состоялся из-за проблем у Тайсона.



«Хороший поединок, но Кличко проиграл свой последний бой Фьюри, и настоящий чемпион – именно Фьюри, – приводит слова Дигейла Boxingscene. – Короче, меня это не впечатляет. Я хочу это увидеть, но еще с большим удовольствием я бы посмотрел, как Джошуа боксирует с Фьюри. Энтони просто зверь, он лучший супертяжеловес современности, которому уготована судьба суперзвезды. Но я бы больше хотел увидеть его против настоящего чемпиона».



Поединок Кличко и Джошуа запланирован на 29 апреля в Лондоне (Англия).

Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе британец Джеймс Дигейл не имеет ничего против боя своего соотечественника Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО), но при этом отмечает, что с куда большим интересом наблюдал бы за поединком Энтони против Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО).Напомним, что в ноябре прошлого года Фьюри победил Кличко решением судей в Германии, а их реванш так и не состоялся из-за проблем у Тайсона.«Хороший поединок, но Кличко проиграл свой последний бой Фьюри, и настоящий чемпион – именно Фьюри, – приводит слова Дигейла Boxingscene. – Короче, меня это не впечатляет. Я хочу это увидеть, но еще с большим удовольствием я бы посмотрел, как Джошуа боксирует с Фьюри. Энтони просто зверь, он лучший супертяжеловес современности, которому уготована судьба суперзвезды. Но я бы больше хотел увидеть его против настоящего чемпиона».Поединок Кличко и Джошуа запланирован на 29 апреля в Лондоне (Англия).