На бой Кличко – Джошуа уже продано 50 тысяч билетов

Завершился первый этап продажи билетов на поединок между украинцем



Уже продано 50 тысяч билетов по цене от 40 до 2000 фунтов.



Второй этап продажи билетов стартует 16 января, а приобрести билеты можно будет исключите онлайн на портале Stub Hub, тогда как ранее это можно было сделать разными способами, в том числе и в кассе стадиона «Уэмбли».



Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону титул IBF, принадлежащий Джошуа, ыи вакантный WBA Super.



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Завершился первый этап продажи билетов на поединок между украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа.Уже продано 50 тысяч билетов по цене от 40 до 2000 фунтов.Второй этап продажи билетов стартует 16 января, а приобрести билеты можно будет исключите онлайн на портале Stub Hub, тогда как ранее это можно было сделать разными способами, в том числе и в кассе стадиона «Уэмбли».Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону титул IBF, принадлежащий Джошуа, ыи вакантный WBA Super.