Уайлдер выйдет в ринг против Вавжика 25 февраля

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) 31-летний американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) встретится с 29-летним поляком Анджеем Вавжиком (33-1, 19 КО), сообщает Boxing Scene.Бой состоится 25 февраля в Бирмингеме (США, штат Алабама).Напомним, 21 мая Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против россиянина Александра Поветкина. Однако бой был отменен из-за того, что в организме российского боксера были найдены следы мельдония.WBC разрешил Уайлдеру провести добровольную защиту титула и в июле текущего года, он защитил свой титул, одержав досрочную победу над соотечественником Крисом Арреолой. Однако в бою Деонтей получил перелом руки и разрыв бицепса и выбыл до конца года.Бой с Вавжиком станет для Уайлдера пятой защитой титула.