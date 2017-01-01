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Украинские самбисты завоевали девять медалей на ЧМ в Сочи

Максим Рындовский и старший тренер сборной Украины по боевому самбо Сергей Грабовский. Фото sambo.net.uaВчера, 12 ноября, в Сочи (Россия) завершился чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Украинцы завоевали девять медалей – 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых, сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Чемпионкой мира стала Анастасия Шевченко в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке против Екатерины Прокопенко из Беларуси, украинка, проигрывая по очка 0:3, сумела провести болевой прием, который и решил судьбу противостояния. Отметим, что в этом году Шевченко также взяла золото и на чемпионате Европы.

Серебряными призерами стали Анастасии Новикова (до 48 кг) и Андрей Кучеренко (до 57 кг, боевой раздел).

Бронзовые медали завоевали: в боевом разделе - Владислав Руднев (до 74 кг), Игорь Потеря (до 100 кг) и Максим Рындовский (до 82 кг), в спортивном самбо - Катерина Москалева (до 68 кг), Галина Тарасова (свыше 80 кг) и Станислав Бондаренко (свыше 100 кг).

Отметим, что в этом году Москалева также победила на молодежном первенстве Европы и стала бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых.
 
В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из 90 стран мира.

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