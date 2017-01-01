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Украинцы завоевали три золота на Кубке Европы по самбо

Украинцы завоевали три золота на Кубке Европы по самбоВ Мадриде (Испания) состоялся Кубок Европы по самбо.

Украинцы трижды поднимались на пьедестал почета, и трижды за наградами высшей пробы.

Лучшими в Европе в боевом разделе соревнований стали украинцы Дмитрий Яцко (до 62 кг), Максим Колмаков (до 72 кг) и Виталий Чебан (100 кг).

Всем трем золотым медалистам в соперники на финальные бои достались испанцы, которых наши самбисты уверенно преодолели.

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