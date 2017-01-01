Украинцы завоевали три золота на Кубке Европы по самбо

В Мадриде (Испания) состоялся Кубок Европы по самбо.
Украинцы трижды поднимались на пьедестал почета, и трижды за наградами высшей пробы.
Лучшими в Европе в боевом разделе соревнований стали украинцы Дмитрий Яцко (до 62 кг), Максим Колмаков (до 72 кг) и Виталий Чебан (100 кг).
Всем трем золотым медалистам в соперники на финальные бои достались испанцы, которых наши самбисты уверенно преодолели.
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