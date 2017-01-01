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Украинские самбисты завоевали 13 наград на молодежном чемпионате мира

Украинские самбисты завоевали 13 наград на молодежном чемпионате мираМолодежный чемпионат мира по самбо прошел в городе Нови-Сад (Сербия). В соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет из 90 стран мира.

Спортсмены соревновались в 9 весовых категориях по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин. Всего было разыграно 27 комплектов наград.

Национальную сборную Украины представляли 40 спортсменов, которые завоевали 13 медалей: 4 серебряных и 9 бронзовых.

В первый соревновательный день украинцы завоевали четыре награды - по две серебряные и бронзовые. Серебряными призерами стали Анастасия Безатосная (до 52 кг) и Сергей Кривчач ( 82 кг), а Артур Ефремов (до 75 кг) и Виталий Терентьев (48 кг) стали бронзовыми призерами.

На следующий день сборная выирала 7 медалей: 1 серебряную и 6 бронзовых. Вице-чемпионкой мира стала Наталья Чистякова (70 кг). Бронзовыми призерами стали: Анна Слободянюк (свыше 75 кг), Станислав Сергийчук (до 81 кг), Евгений Вехера (свыше 87 кг), Екатерина Саблеева (до 48 кг), Владислава Нетсвит (до 60 кг) и Даниил Шевченко (68 кг) .

В последний день медальная копилка серебряной медалью Анастасии Додосеевой (до 75 кг) и бронзовой  Натальи Пилипенко (до 80 кг).

Стоит отметить, что во время путешествия в Сербию Национальная сборная попала в ДТП - автобус, в котором сборная направлялась на чемпионат, вынесло в кювет на скользком повороте. К счастью, все остались живы.


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Теги: Самбо

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