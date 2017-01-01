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Елизавета Каланина – бронзовый призер этапа Гран-при по дзюдо в Китае

Елизавета Каланина – бронзовый призер этапа Гран-при по дзюдо в Китае

Сегодня, 2 июля, в Хух-Хото (Китай) завершился этап Гран-при по дзюдо.

Украинка Елизавета Каланина, выступающая в весовой категории свыше 78 кг дошла до финала, где стала серебряным призером, уступив Ми Чжин Хан из Южной Кореи.
Бронзу разделили Мунхтуя Баттулга из Монголии и японка Сара Ямамото.

Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг заняла седьмое место.

Напомним, ранее Георгий Зантарая (до 66 кг) завоевал серебряную медаль, а Дарья Белодед (до 48 кг) стала бронзовым призером.

В медальном зачете украинцы с двумя серебряными и одной бронзовой медалями заняли 10-е место. Первыми стали японцы (5-0-3), вторыми – россияне (2-3-6), третьими – спортсмены из Южной Кореи (2-1-2).

По количеству медалей первые россияне (11), вторые – японцы и монголы (по 8), третьи – южнокорейцы (5), четвертые – канадцы (4), пятые – австрийцы, китайцы и украинцы (по 3).

Дзюдо. Гран-при. Хух-Хото (Китай), 2 июля
Женщины
До 78 кг
1. Бернадет Граф (Австрия)
2. Карен Стевенсон (Голландия)
3. Чжеонгюн Ли (Южная Корея) и Руика Сато (Япония)

7-8. Анастасия Турчин (Украина) и Кайли Чжан (Китай)

Свыше 78 кг
1. Ми Чжин Хан (Южная Корея)
2. Елизавета Каланина (Украина)
3. Мунхтуя Баттулга (Монголия) и Сара Ямамото (Япония)

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