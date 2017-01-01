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Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае
Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в маеПо итогам спортивного мая Национальный олимпийский комитет Украины признал двукратную чемпионку Европы по каратэ Екатерину Кривую лучшей спортсменкой месяца. Ее личный наставник Игорь Богдан стал лучшим тренером последнего весеннего месяца.

Высокое признание НОК 25-летняя львовянка получила благодаря блестящему выступлению на майском чемпионате Европы в турецком городе Измит, который стал первым чемпионатом континента, который проводился в статусе олимпийского.

В Турции Екатерина Кривая дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Она стала сильнейшей в соревнованиях кумитэ (весовая категория до 50 кг), после чего завоевала медаль высшей пробы в командном первенстве вместе с подругами по сборной - Анитой Серегиной, Анжеликой Терлюгой и Анастасией Мистковской.

Отметим, что Екатерина Кривая впервые удостоилась звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Напомним, в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета в бразильском Рио-де-Жанейро МОК принял решение о включении 5 новых видов спорта в программу Игр ХХХII Олимпиады 2020 года в Токио, одним из которых стало каратэ.
По материалам: НОК Украины
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