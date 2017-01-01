На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо

Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо

Сегодня, 22 апреля, в Варшаве (Польша) на чемпионате Европы по дзюдо завершилась борьба в личном первенстве. Было разыграно пять комплектов медалей.

Украинка Светлана Яремка стала серебряным призером в весовой категории свыше 78 кг. В финальной схватке украинка уступила белоруске Марине Слуцкой.

Елизавета Каланина (свыше 78 кг) заняла пятое место, уступив в поединке за бронзу немке Каролин Вайсс.

Анастасия Турчин (до 78 кг) в утешительном раунде проиграла первую схватку голландке Карен Стивенсон и заняла 7-е место.

Кеджау Ньябали (до 90 кг) завершил выступление в 1/16 финала.
Александр Романюк (до 100 кг) проиграл в 1/32 финала.
Яков Хаммо и Станислав Бондаренко, выступающие в весовой категории свыше 100 кг, дошли до четвертьфинала, где проиграли соответственно грузину Адаму Окруашвили и голландцу Рою Мейеру.
В утешительном турнире тяжеловесы также проиграли своим соперникам: Хаммо – боснийцу Фаруху Садиковичу, а Бондаренко – чеху Лукашу Крпалеку. В итоге оба украинца разделили 7-е место.

Напомним, 20 апреля, в медальную копилку сборной Украины золотые медали положили Георгий Зантарая (до 66 кг) и Дарья Билодид (до 48 кг).

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава (Польша), 22 апреля
Женщины
До 78 кг
1. Одри Чумео (Франция)
2. Гусье Стинхус (Голландия)
3. Абигаль Жо (Венгрия) и Натали Пауэлл (Великобритания)

7. Анастасия Турчин (Украина)

Свыше 78 кг
1. Марина Слуцкая (Беларусь)
2. Светлана Яремка (Украина)
3. Лариса Черич (Босния и Герцеговина) и Каролин Вайсс (Германия)

5. Елизавета Каланина (Украина)
 
Мужчины
До 90 кг
1. Александр Куколь (Сербия)
2. Аксель Клерже (Франция)
3. Хусен Халмурзаев (Россия) и Бека Гвиниашвили (Грузия)

17-32. Кеджау Ньябали (Украина)

До 100 кг
1. Эльхан Маммадов (Азербайджан)
2. Сириль Маре (Франция)
3. Казбек Занкишиев (Россия) и Кирилл Денисов (Россия)

33-35. Александр Романюк ( Украина) –  проиграл в 1/32 финала.

Свыше 100 кг
1. Гурам Тушишвили (Грузия)
2. Адам Окруашвили (Грузия)
3. Лукаш Крпалек (Чехия) и Рой Мейер (Голландия)

7. Яков Хаммо и Станислав Бондаренко (оба – Украина)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси
Анастасия Турчин – бронзовый призер турнира «Большого шлема» по дзюдо
Яков Хаммо – победитель турнира «Большого шлема» в Баку
Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо
18 спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по дзюдо
Европейские игры. Яков Хаммо и Светлана Ярёмка – бронзовые призеры по дзюдо
Ирина Киндзерская – бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо
Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо
Состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо
Украинцы в мировом рейтинге по самбо
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси

Последние новости спорта

23:27 Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо 76 | Единоборства / Главные новости спорта

22:29 Нана Джагнидзе – чемпионка Европы по шахматам; Мария Музычук - пятая 87 | Шахматы

21:35 ЧМ по хоккею. Сборная Украины уступила Венгрии в первом матче (+Видео) 109 | Хоккей

20:57 Чемпион «Джиро-2011» погиб в ДТП 113 | Велоспорт

20:41 Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах 145 | Гимнастика / Главные новости спорта

20:13 Будапешт. Стаховский вышел во второй раунд квалификации 129 | Теннис

19:52 Штутгарт. Катерина Бондаренко проиграла в первом раунде квалификации 122 | Теннис

19:35 Надаль обыграл Гоффена и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло 142 | Теннис

19:21 Рамос стал первым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло 134 | Теннис

19:03 Кубок Федерации. Украинки проиграли обе встречи в первый день матча с Германией 138 | Теннис

Все новости

ФОТО

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

ВИДЕО

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)





Топ-новости недели

Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо
Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах
Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье
Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо
Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (337)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги