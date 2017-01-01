Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава (Польша), 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в Варшаве (Польша) на чемпионате Европы по дзюдо завершилась борьба в личном первенстве. Было разыграно пять комплектов медалей.Украинкастала серебряным призером в весовой категории свыше 78 кг. В финальной схватке украинка уступила белоруске Марине Слуцкой.Елизавета Каланина (свыше 78 кг) заняла пятое место, уступив в поединке за бронзу немке Каролин Вайсс.Анастасия Турчин (до 78 кг) в утешительном раунде проиграла первую схватку голландке Карен Стивенсон и заняла 7-е место.Кеджау Ньябали (до 90 кг) завершил выступление в 1/16 финала.Александр Романюк (до 100 кг) проиграл в 1/32 финала.Яков Хаммо и Станислав Бондаренко, выступающие в весовой категории свыше 100 кг, дошли до четвертьфинала, где проиграли соответственно грузину Адаму Окруашвили и голландцу Рою Мейеру.В утешительном турнире тяжеловесы также проиграли своим соперникам: Хаммо – боснийцу Фаруху Садиковичу, а Бондаренко – чеху Лукашу Крпалеку. В итоге оба украинца разделили 7-е место.Напомним, 20 апреля, в медальную копилку сборной Украины золотые медали положили Георгий Зантарая (до 66 кг) и Дарья Билодид (до 48 кг).1. Одри Чумео (Франция)2. Гусье Стинхус (Голландия)3. Абигаль Жо (Венгрия) и Натали Пауэлл (Великобритания)7. Анастасия Турчин (Украина)1. Марина Слуцкая (Беларусь)3. Лариса Черич (Босния и Герцеговина) и Каролин Вайсс (Германия)5. Елизавета Каланина (Украина)1. Александр Куколь (Сербия)2. Аксель Клерже (Франция)3. Хусен Халмурзаев (Россия) и Бека Гвиниашвили (Грузия)17-32. Кеджау Ньябали (Украина)1. Эльхан Маммадов (Азербайджан)2. Сириль Маре (Франция)3. Казбек Занкишиев (Россия) и Кирилл Денисов (Россия)33-35. Александр Романюк ( Украина) – проиграл в 1/32 финала.1. Гурам Тушишвили (Грузия)2. Адам Окруашвили (Грузия)3. Лукаш Крпалек (Чехия) и Рой Мейер (Голландия)7. Яков Хаммо и Станислав Бондаренко (оба – Украина)