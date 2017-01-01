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Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо
Вчера, 20 апреля, в Варшаве (Польша) в первый день чемпионата Европы по дзюдо было разыграно пять комплектов наград. Украинцы завоевали две золотых медали.

Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо

Георгий Зантарая стал чемпионом Европы в весовой категории до 66 кг, победив в финальной схватке словенца Адриана Гомбоча. Бронзу разделили словак Матей Поляк и Нихат Шихализада из Азербайджана.
Украинец Богдан Ядов в 1/8 финала проиграл Баруху Шмайлову из Израиля и занял 9-е место.

Дарья Билодид стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 48 кг. В финале украинка взяла верх над россиянкой Ириной Долговой. Бронзовыми призерами стали венгерка Ева Черновицки и румынка Моника Унгуреану.
Украинка Марина Черняк дошла до четвертьфинала, где уступила румынке Моника Унгуреану, а затем в малом финале за бронзу проиграла венгерке Еве Черновицки и заняла 5-е место.

У мужчин в весовой категории до 60 кг золото взял россиянин Роберт Мшвидобадзе. У женщин в категории до 52-кг победила Майлинда Келменди из Косово, в категории до 57 кг золото завоевала француженка Присцилла Гнето. Украинцы в этих весовых категориях не представлены.
 
Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава (Польша), 20 апреля
Мужчины
До 60 кг
1. Роберт Мшвидобадзе (Россия)
2. Янислав Герчев (Болгария)
3. Франсиско Гарригос (Испания) и Орхан Сафаров (Азербайджан).

До 66 кг
1. Георгий Зантарая (Украина)
2. Адриан Гомбоч (Словения)
3. Матей Поляк (Словакия) и Нихат Шихализада (Азербайджан)

9-16. Богдан Ядов (Украина)
 
Женщины
До 48 кг
1. Дарья Билодид (Украина)
2. Ирина Долгова (Россия)
3. Ева Черновицки (Венгрия) и Моника Унгуреану (Румыния)

5. Марина Черняк (Украина)

До 52 кг
1. Майлинда Келменди (Косово, Сербия)
2. Алеся Кузнецова (Россия)
3. Жоана Рамос (Португалия) и Эвелин Чопп (Швейцария)

До 57 кг
1. Присцилла Гнето (Франция)
2. Тереза Штолл (Германия)
3. Нора Гьякова (Косово, Сербия) и Элен Рекево (Франция)
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