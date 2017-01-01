Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо

Вчера, 20 апреля, в Варшаве (Польша) в первый день чемпионата Европы по дзюдо было разыграно пять комплектов наград. Украинцы завоевали две золотых медали.

стал чемпионом Европы в весовой категории до 66 кг, победив в финальной схватке словенца Адриана Гомбоча. Бронзу разделили словак Матей Поляк и Нихат Шихализада из Азербайджана.Украинец Богдан Ядов в 1/8 финала проиграл Баруху Шмайлову из Израиля и занял 9-е место.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава (Польша), 20 апреля

стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 48 кг. В финале украинка взяла верх над россиянкой Ириной Долговой. Бронзовыми призерами стали венгерка Ева Черновицки и румынка Моника Унгуреану.Украинка Марина Черняк дошла до четвертьфинала, где уступила румынке Моника Унгуреану, а затем в малом финале за бронзу проиграла венгерке Еве Черновицки и заняла 5-е место.У мужчин в весовой категории до 60 кг золото взял россиянин Роберт Мшвидобадзе. У женщин в категории до 52-кг победила Майлинда Келменди из Косово, в категории до 57 кг золото завоевала француженка Присцилла Гнето. Украинцы в этих весовых категориях не представлены.1. Роберт Мшвидобадзе (Россия)2. Янислав Герчев (Болгария)3. Франсиско Гарригос (Испания) и Орхан Сафаров (Азербайджан).2. Адриан Гомбоч (Словения)3. Матей Поляк (Словакия) и Нихат Шихализада (Азербайджан)9-16. Богдан Ядов (Украина)2. Ирина Долгова (Россия)3. Ева Черновицки (Венгрия) и Моника Унгуреану (Румыния)5. Марина Черняк (Украина)1. Майлинда Келменди (Косово, Сербия)2. Алеся Кузнецова (Россия)3. Жоана Рамос (Португалия) и Эвелин Чопп (Швейцария)1. Присцилла Гнето (Франция)2. Тереза Штолл (Германия)3. Нора Гьякова (Косово, Сербия) и Элен Рекево (Франция)