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Состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

Состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо. Фото noc-ukr.org

20-23 апреля в Варшаве (Польша) состоится чемпионат Европы по дзюдо. Будут разыграны 16 комплектов наград – 14 в личном первенстве и два – в командном.

Турнир в Варшаве станет первым официальным стартом европейского календаря-2017.

Сборную Украины будут представлять 17 спортсменов.

Состав сборной Украины:
Мужчины:
Георгий Зантарая (66 кг)
Богдан Ядов (66 кг)
Геворг Хачатрян (66 кг, только командное первенство)
Дмитрий Канивец (73 кг, только командное первенство)
Артем Хомула (73 кг)
Сергей Дребот (73 кг )
Сергей Кривчач (81 кг)
 Кеджау Ньябали (90 кг)
Вадим Синявский (90 кг)
Александр Романюк (100 кг)
Яков Хаммо (+100 кг)
Станислав Бондаренко (+100 кг).

Женщины:
Марина Черняк (48 кг)
Дарья Билодид (48 кг)
Анастасия Турчин (78 кг)
Светлана Яремка (+78 кг)
Елизавета Каланина (+78 кг)

Расписание соревнований

20 апреля – женщины (весовые категория до 48, 52 и 57 кг), мужчины (до 60 и 66 кг) – предварительные поединки (12.00 - время киевское), финальная часть (17.00)

21 апреля – женщины (до 63 и 70 кг), мужчины (до 73 и 81 кг) – предварительные поединки (12.00), церемония открытия (16.30), финальная часть (17.00)

22 апреля – женщины (до 78 и свыше 78 кг), мужчины (до 90 и 100 и свыше 100 кг) – предварительные поединки (13.00), финальная часть (17.00)

23 апреля – мужчины, женщины, командные турниры (предварительные поединки – 12.00, финальная часть – 17.00)
По материалам: noc-ukr.org
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