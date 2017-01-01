Состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

20-23 апреля в Варшаве (Польша) состоится чемпионат Европы по дзюдо. Будут разыграны 16 комплектов наград – 14 в личном первенстве и два – в командном.Турнир в Варшаве станет первым официальным стартом европейского календаря-2017.Сборную Украины будут представлять 17 спортсменов.Георгий Зантарая (66 кг)Богдан Ядов (66 кг)Геворг Хачатрян (66 кг, только командное первенство)Дмитрий Канивец (73 кг, только командное первенство)Артем Хомула (73 кг)Сергей Дребот (73 кг )Сергей Кривчач (81 кг)Кеджау Ньябали (90 кг)Вадим Синявский (90 кг)Александр Романюк (100 кг)Яков Хаммо (+100 кг)Станислав Бондаренко (+100 кг).Марина Черняк (48 кг)Дарья Билодид (48 кг)Анастасия Турчин (78 кг)Светлана Яремка (+78 кг)Елизавета Каланина (+78 кг)– женщины (весовые категория до 48, 52 и 57 кг), мужчины (до 60 и 66 кг) – предварительные поединки (12.00 - время киевское), финальная часть (17.00)– женщины (до 63 и 70 кг), мужчины (до 73 и 81 кг) – предварительные поединки (12.00), церемония открытия (16.30), финальная часть (17.00)– женщины (до 78 и свыше 78 кг), мужчины (до 90 и 100 и свыше 100 кг) – предварительные поединки (13.00), финальная часть (17.00)– мужчины, женщины, командные турниры (предварительные поединки – 12.00, финальная часть – 17.00)