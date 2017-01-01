На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинцы в мировом рейтинге по самбо

Украинцы в мировом рейтинге по самбо. Фото scu.org.ua

Международная федерация самбо (ФАИС) на днях представила обновленный мировой рейтинг-лист, составленный по итогам выступлений спортсменов на международных турнирах в 2016 году, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Представляем лучшие позиции украинских спортсменов в каждой категории.

Женщины
Анастасия Шевченко ( 60 кг) – вторая
Наталья Смаль (72) – третья
Светлана Яремка (свыше 80 кг) – четвертая
Галина Ковальская (80 кг) – шестая
Мария Буек (52 кг) – седьмая
Наталья Илькив (56 кг) – седьмая
Юлия Храмова (64 кг) – восьмая
В шаге от топ-10 остановилась Надежда Герасименко (68 кг), заняв 11-ю строчку. Топ-20 замкнула Анастасия Новикова (48 кг).

Мужчины
Артур Саркисян (74 кг) - шестой кг
Дмитрий Евдошенко (62 кг) - девятый
Ярослав Ритко (100 кг) – десятый
Места в топ-20 заняли:
Грачик Осипян (52 кг) – 12-й
Алексей Ниженко (82 кг) - 17-й
Александр Гордиенко (свыше 100 кг) - 18-й
Первые тридцать спортсменов Александр Васильчик (90 кг).

В нижней половине топ-50 разместились Дильшот Халматов (56 кг) – 33-й и Дмитрий Евдошенко (68 кг) – 44-я.

Данный рейтинг является итоговым по результатом прошлого года. Подсчет очков происходит в течение календарного года. В зачет спортсмена идут четыре лучших результата. Очки не переносятся из разных весовых категорий. Оценивались выступления на чемпионате мира, Кубке мира, континентальном первенстве, студенческом ЧМ, юниорском ЧМ, а также на различных международных турнирах.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Теги: Самбо

Читайте также:

Украинцы завоевали восемь медалей на студенческом КМ по самбо
18 спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по дзюдо
12 спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Украинские самбисты завоевали 19 медалей на чемпионате Европы в Загребе
Украинцы завоевали 19 медалей на молодежном ЧЕ по самбо
Украинские самбисты завоевали 13 медалей на чемпионате мира в Марокко
Украинцы завоевали 24 медали на молодежном чемпионате Европы по самбо
Герасименко - чемпионка Европы по самбо, Тоноян и Молдавский - бронзовые призеры
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Украинцы в мировом рейтинге по самбо
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси
Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы
Суд Вены выдал ордер на арест двукратного чемпиона ОИ по дзюдо
Георгий Зантарая отдал свои премиальные на лечение 13-летней девочки

Последние новости спорта

19:34 Чарльстон. Веснина проиграла во втором круге 282-й ракетке мира 45 | Теннис

19:24 Испанец Де Ла Круз победил на третьем этапе велогонки «Тур страны Басков» 53 | Велоспорт

18:53 Чарльстон. Севастова не пустила Петкович в 1/8 финала 71 | Теннис

18:35 Украинцы в мировом рейтинге по самбо 80 | Единоборства

18:14 Менеджер Кличко: Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри 96 | Бокс

17:37 Тэйвз: Решение НХЛ по ОИ-2018 приблизит лигу к локауту 117 | Хоккей

15:48 Вольф рассказал подробности «кухонной встречи» с Хэмилтоном 122 | Формула-1

15:32 Василий Ломаченко: Ожидайте бокс в стиле Hi-Tech 133 | Бокс

15:00 Александр Поветкин вернется на ринг 1 июля 145 | Бокс

13:34 Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятся 136 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ (Видео)

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)





Топ-новости недели

Елена Костевич - лучшая спортсменка Украины в марте
Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг
Чарльстон. Цуренко не прошла во второй круг
Чарльстон. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Чарльстоне
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (75)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги