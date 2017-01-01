Украинцы в мировом рейтинге по самбо

Международная федерация самбо (ФАИС) на днях представила обновленный мировой рейтинг-лист, составленный по итогам выступлений спортсменов на международных турнирах в 2016 году, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.Представляем лучшие позиции украинских спортсменов в каждой категории.Анастасия Шевченко ( 60 кг) – втораяНаталья Смаль (72) – третьяСветлана Яремка (свыше 80 кг) – четвертаяГалина Ковальская (80 кг) – шестаяМария Буек (52 кг) – седьмаяНаталья Илькив (56 кг) – седьмаяЮлия Храмова (64 кг) – восьмаяВ шаге от топ-10 остановилась Надежда Герасименко (68 кг), заняв 11-ю строчку. Топ-20 замкнула Анастасия Новикова (48 кг).Артур Саркисян (74 кг) - шестой кгДмитрий Евдошенко (62 кг) - девятыйЯрослав Ритко (100 кг) – десятыйМеста в топ-20 заняли:Грачик Осипян (52 кг) – 12-йАлексей Ниженко (82 кг) - 17-йАлександр Гордиенко (свыше 100 кг) - 18-йПервые тридцать спортсменов Александр Васильчик (90 кг).В нижней половине топ-50 разместились Дильшот Халматов (56 кг) – 33-й и Дмитрий Евдошенко (68 кг) – 44-я.Данный рейтинг является итоговым по результатом прошлого года. Подсчет очков происходит в течение календарного года. В зачет спортсмена идут четыре лучших результата. Очки не переносятся из разных весовых категорий. Оценивались выступления на чемпионате мира, Кубке мира, континентальном первенстве, студенческом ЧМ, юниорском ЧМ, а также на различных международных турнирах.