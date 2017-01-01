Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси

Дзюдо. Этап Гран-при. Тбилиси (Грузия), 31 марта - 2 апреля

В Тбилиси (Грузия) прошел этап Гран-при по дзюдо. Всего было разыграно 14 комплектов медалей. Сборная Украины завоевала четыре награды – 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу.Победительницей турнира сталав весовой категории до 78 кг. В финале украинка победила француженку Сама Хава Камару (100:0).(свыше 100 кг) стал серебряным призером, уступив в финальной схватке грузину Адаму Окруашвили, который заработал высшую оценку «иппон» . Поединок завершился в пользу хозяина (110:0).(до 48 кг) в финале проиграла Штефанни Койаме из Бразилии. Исход поединка предрешило ваза-ари, присужденное бразильянке за несколько секунд до окончания схватки.(свыше 78 кг) в четвертьфинале проиграла грузинке Елене Кебадзе. Затем в утешительном раунде украинка победила двух литовок − Сандру Яблонските (110:0) и Санту Пакените (100:0) и стала обладательницей бронзовой награды.В командном зачете сборная Украины заняла 4-е место (1-2-1). Победила команда Бразилии (3-3-4), вторые – россияне (3-2-5), третьи – грузины (3-1-2), пятые – французы (1-1-2), шестые – австрийцы (1-0-1).1. Лухуми Чкхвимиани (Грузия)2. Амиран Папинашвили (Грузия)3. Фелипе Пелим (Бразилия) и Ислам Яшуев1. Лаша Гиунашвили (Грузия)2. Тумурхулег Давадорж (Монголия)3. Чарльз Чибана (Бразилия) и Якуб Шамилов (Россия)1. Гьосжон Бобоев (Узбекистан)2. Томми Масиас (Швеция)3. Уали Куржев (Россия) и Жансай Смагулов (Казахстан)1. Виктор Пеналбер (Бразилия)2. Алан Хубецов (Россия)3. Азиз Калкаманули (Казахстан) и Саид Муллаеи (Иран)1. Станислав Ретинский (Россия)2. Михаил Игольников (Россия)3. Ушанги Маргиани (Грузия) и Шахзодбек Сабиров (Узбекистан)1. Казбек Занкишиев (Россия)2. Мартин Пацек (Швеция)3. Евгений Бородавко (Латвия) и Рафаэль Бузакарини (Бразилия)1. Адам Окруашвили (Грузия)3. Левани Матиашвили (Грузия) и Давид Моура (Бразилия)1. Штефани Кояма (Бразилия)3. Мелани Клеман (Франция) и Мария Персидская1. Амандин Бушар (Франция)2. Эрика Миранда (Бразилия)3. Жоана Рамос (Португалия) и Дарья Скрыпник (Беларусь)1. Ирина Заблудина (Россия)2. Рафаэла Сильва (Бразилия)3. Наталья Голомидова (Россия) и Маргарет Бергстра (Голландия)1. Магдалена Крскакова (Австрия)2. Эдвига Гвенд (Италия)3. Андреа Лески (Словения) и Катрин Унтервурцзахер (Австрия)1. Мария Портела (Бразилия)2. Элвисмар Родригес (Венесуэла)3. Наташа Аусма (Голландия) и Сабина Герчак (Венгрия)2. Сама Хава Камара (Франция)3. Ассанта Галеоне (Италия) и Маделайн Малонга (Франция)1. Марина Слуцкая (Беларусь)2. Мария Альтеман (Бразилия)и Мерседес Шигетвари (Венгрия)