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Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при в Тбилиси

Дзюдо. Гран-при. Тбилиси (Грузия). До 78 кг. Анастасия Турчин (Украина) - золото

В Тбилиси (Грузия) прошел этап Гран-при по дзюдо. Всего было разыграно 14 комплектов медалей. Сборная Украины завоевала четыре награды – 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу.

Победительницей турнира стала Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг. В финале украинка победила француженку Сама Хава Камару (100:0).
 
Станислав Бондаренко (свыше 100 кг) стал серебряным призером, уступив в финальной схватке грузину Адаму Окруашвили, который заработал высшую оценку «иппон» . Поединок завершился в пользу хозяина  (110:0).

Марина Черняк (до 48 кг) в финале проиграла  Штефанни Койаме из Бразилии. Исход поединка предрешило ваза-ари, присужденное бразильянке за несколько секунд до окончания схватки.

Светлана Яремка (свыше 78 кг) в четвертьфинале проиграла грузинке Елене Кебадзе. Затем в утешительном раунде украинка  победила двух литовок − Сандру Яблонските (110:0) и Санту Пакените (100:0) и стала обладательницей бронзовой награды.

В командном зачете сборная Украины заняла 4-е место (1-2-1). Победила команда Бразилии (3-3-4), вторые – россияне (3-2-5), третьи – грузины (3-1-2), пятые – французы (1-1-2), шестые – австрийцы (1-0-1).

Дзюдо. Этап Гран-при. Тбилиси (Грузия), 31 марта - 2 апреля
Мужчины
До 60 кг
1. Лухуми Чкхвимиани (Грузия)
2. Амиран Папинашвили (Грузия)
3. Фелипе Пелим (Бразилия) и Ислам Яшуев
До 66 кг
1. Лаша Гиунашвили (Грузия)
2. Тумурхулег Давадорж (Монголия)
3. Чарльз Чибана (Бразилия) и Якуб Шамилов (Россия)
До 73 кг
1. Гьосжон Бобоев (Узбекистан)
2. Томми Масиас (Швеция)
3. Уали Куржев (Россия) и Жансай Смагулов (Казахстан)
До 81 кг
1. Виктор Пеналбер (Бразилия)
2. Алан Хубецов (Россия)
3. Азиз Калкаманули (Казахстан) и Саид Муллаеи (Иран)
До 90 кг
1. Станислав Ретинский (Россия)
2. Михаил Игольников (Россия)
3. Ушанги Маргиани (Грузия) и Шахзодбек Сабиров (Узбекистан)
До 100 кг
1. Казбек Занкишиев (Россия)
2. Мартин Пацек (Швеция)
3. Евгений Бородавко (Латвия) и Рафаэль Бузакарини (Бразилия)
Свыше 100 кг
1. Адам Окруашвили (Грузия)
2. Станислав Бондаренко (Украина)
3. Левани Матиашвили (Грузия) и Давид Моура (Бразилия)
 
Женщины
До 48 кг
1. Штефани Кояма (Бразилия)
2. Марина Черняк (Украина)
3. Мелани Клеман (Франция) и Мария Персидская
До 52 кг
1. Амандин Бушар (Франция)
2. Эрика Миранда (Бразилия)
3. Жоана Рамос (Португалия) и Дарья Скрыпник (Беларусь)
До 57 кг
1. Ирина Заблудина (Россия)
2. Рафаэла Сильва (Бразилия)
3. Наталья Голомидова (Россия) и Маргарет Бергстра (Голландия)
До 63 кг
1. Магдалена Крскакова (Австрия)
2. Эдвига Гвенд (Италия)
3. Андреа Лески (Словения) и Катрин Унтервурцзахер (Австрия)
До 70 кг
1. Мария Портела (Бразилия)
2. Элвисмар Родригес (Венесуэла)
3. Наташа Аусма (Голландия) и Сабина Герчак (Венгрия)
До 78 кг
1. Анастасия Турчин (Украина)
2. Сама Хава Камара (Франция)
3. Ассанта Галеоне (Италия) и Маделайн Малонга (Франция)
Свыше 78 кг
1. Марина Слуцкая (Беларусь)
2. Мария Альтеман (Бразилия)
3. Светлана Яремка (Украина) и Мерседес Шигетвари (Венгрия)
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