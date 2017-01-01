Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы

4-5 марта в Катовице (Польша) и Праге (Чехия) состоялись соревнования открытого Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин.
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