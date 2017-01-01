Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы

4-5 марта в Катовице (Польша) и Праге (Чехия) состоялись соревнования открытого Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин.



Украинские дзюдоисты стали обладателями пяти наград – двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых, сообщает



В весовой категории 66 кг на счету украинцев «золото» и «серебро». В финальной схватке сошлись сразу два наших дзюдоиста – Богдан Ядов оказался сильнее Геворга Хачатряна.



Сергей Дребот стал бронзовым призером в категории до 73кг.



Блестящую победу в женских соревнованиях в категории 48 кг одержала юная Дарья Белодед.

По результатам борьбы в тяжелом весе (+78кг) Анастасия Сапсай поднялась на третью ступеньку пьедестала почета.



4-5 марта в Катовице (Польша) и Праге (Чехия) состоялись соревнования открытого Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин.Украинские дзюдоисты стали обладателями пяти наград – двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины В весовой категории 66 кг на счету украинцев «золото» и «серебро». В финальной схватке сошлись сразу два наших дзюдоиста –оказался сильнеестал бронзовым призером в категории до 73кг.Блестящую победу в женских соревнованиях в категории 48 кг одержала юнаяПо результатам борьбы в тяжелом весе (+78кг)поднялась на третью ступеньку пьедестала почета.