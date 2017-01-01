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Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы

Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы

4-5 марта в Катовице (Польша) и Праге (Чехия) состоялись соревнования открытого Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин.

Украинские дзюдоисты стали обладателями пяти наград – двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В весовой категории 66 кг на счету украинцев «золото» и «серебро». В финальной схватке сошлись сразу два наших дзюдоиста – Богдан Ядов оказался сильнее Геворга Хачатряна.

Сергей Дребот стал бронзовым призером в категории до 73кг.

Блестящую победу в женских соревнованиях в категории 48 кг одержала юная Дарья Белодед.
По результатам борьбы в тяжелом весе (+78кг) Анастасия Сапсай поднялась на третью ступеньку пьедестала почета.

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