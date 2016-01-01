Суд Вены выдал ордер на арест двукратного чемпиона ОИ по дзюдо

Земельный суд Вены по уголовным делам выдал ордер на арест двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера. 19 декабря прошлого года Зайзенбахер не явился в суд на слушания по делу об обвинении в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек.Как говорится в заявлении суда, ордер на арест был выдан еще 19 декабря, спустя несколько часов после того, как бывший спортсмен, в настоящее время являющийся главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо, не пришел на слушания по его делу. «Из следственных и тактических соображений было решено не предавать огласке эту информацию в СМИ, чтобы не навредить розыску», - отметили в суде. В свою очередь, представитель суда Кристина Зальцборн рассказала, что «обвиняемый разыскивается для ареста по всему миру».В начале октября прошлого года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену по результатам трехлетнего расследования, начатого на основании заявления одной из его жертв. 56-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.В течение спортивной карьеры австриец завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд. С 2010 по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Осенью 2012 года возглавил команду Азербайджана.