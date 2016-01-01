На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Суд Вены выдал ордер на арест двукратного чемпиона ОИ по дзюдо

Суд Вены выдал ордер на арест двукратного чемпиона ОИ по дзюдо

Земельный суд Вены по уголовным делам выдал ордер на арест двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера. 19 декабря прошлого года Зайзенбахер не явился в суд на слушания по делу об обвинении в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек.

Как говорится в заявлении суда, ордер на арест был выдан еще 19 декабря, спустя несколько часов после того, как бывший спортсмен, в настоящее время являющийся главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо, не пришел на слушания по его делу. «Из следственных и тактических соображений было решено не предавать огласке эту информацию в СМИ, чтобы не навредить розыску», - отметили в суде. В свою очередь, представитель суда Кристина Зальцборн рассказала, что «обвиняемый разыскивается для ареста по всему миру».

В начале октября прошлого года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену по результатам трехлетнего расследования, начатого на основании заявления одной из его жертв. 56-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.

В течение спортивной карьеры австриец завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд. С 2010 по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Осенью 2012 года возглавил команду Азербайджана.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо обвинили в педофилии
Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо обвиняется в педофилии
Чемпиона мира по боксу арестовали перед боем
Экс-теннисист Боб Хьюитт обвинен в изнасилованиях несовершеннолетних
Лаша Шавдатуашвили – олимпийский чемпион по дзюдо в весе до 66 кг; Дребот стартовал с поражения
Олимпийский чемпион по дзюдо обвиняется в изнасиловании
Велогонщику Флойду Лэндису грозит полтора года тюрьмы
О'Нил дисквалифицирован на два года за допинг
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Суд Вены выдал ордер на арест двукратного чемпиона ОИ по дзюдо
Георгий Зантарая отдал свои премиальные на лечение 13-летней девочки
Сумоист «Белый феникс» одержал в Японии тысячную победу
Анастасия Турчин – бронзовый призер турнира «Большого шлема» по дзюдо
Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо обвинили в педофилии

Последние новости спорта

20:44 Боттас: Я думаю, что с Льюисом мы составим сильную пару пилотов 128 | Формула-1

20:32 НХЛ. Бекстрем, Маршанд и Макгинн - лучшие игроки недели 127 | Хоккей

20:13 Суд Вены выдал ордер на арест двукратного чемпиона ОИ по дзюдо 128 | Единоборства

19:57 Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой 121 | Шахматы

19:13 В Mercedes подтвердили контракт с Боттасом 110 | Формула-1

18:57 Предварительный состав сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону 128 | Биатлон

18:41 Мартен Фуркад: В Антхольце пропущу эстафету, остальные гонки побегу, если хочу бороться за малые глобусы 138 | Биатлон

18:25 Дмитрий Пидручный: В таком составе, как сейчас, мы можем бороться за более высокие позиции 148 | Биатлон

17:32 Мейвезер не хочет выставлять Дэвиса против Ломаченко 169 | Бокс

17:13 Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя 282 | Бокс / Видео

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге
Australian Open. Цуренко на старте уступила действующей чемпионке Кербер
Australian Open. Свитолина стартовала с победы
Australian Open. Катерина Козлова на старте уступила Винус Уильямс
Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (155)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги