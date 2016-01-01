Георгий Зантарая отдал свои премиальные на лечение 13-летней девочки

Накануне новогодних праздников Федерация дзюдо Киева наградила лучших спортсменов денежными сертификатами на 20 тыс. грн.Один из лучших спортсменов Федерации по итогам 2016 года, чемпион мира, многократный победитель мировых и континентальных турниров Георгий Зантарая, зная о беде в семье тренера по дзюдо Сергея Рычкова, отдал свои премиальные на лечение его дочери.«Катя Рычкова, отец которой - Сергей Рычков - раньше работал детским тренером по дзюдо в столичной ДЮСШ №10, сейчас прикована к постели. Из-за тяжелой болезни у 13-летней девочки полностью удален кишечник. В настоящее время Катя находится на лечении в клинике Италии. Впереди девочку ждут тяжелые операции. Поэтому эти деньги от Федерации дзюдо Киева я хочу передать семье Рычкова. Надеюсь, что мой вклад поможет Кате выздороветь», - сказал Георгий.