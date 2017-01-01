ЕЮОФ. Украинцы завоевали золото и серебро в пятый день

Вчера, 28 июля, в Дьёре (Венгрия) прошел пятый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Было разыграно 24 комплекта наград. Украинцы завоевали две медали – одну золотую и одну серебряную.уверенно победил в метании диска, отправив снаряд на 60,74 м, и опередив серебряного призера норвежца Фабиана Вайнберга на 4,29 м. Бронзу взял итальянец Алессандро Муски Кармелло (55,77).«Медалью доволен, а вот результатом нет, можно было лучше. Помешали погодные условия – порывистый ветер, который появился во время метания. Всем спасибо, кто поддерживал меня и пришел на стадион. Я очень рад», цитирует Кирилина победителя пресс-служба НОК Украины.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Дьёр (Венгрия), 28 июля

Дзюдоисткав весовой категории до 70 кг стала серебряным призером. На пути к пьедесталу украинка победила соперниц из Польши, Нидерландов и Андоры. В финальной схватке Чистякова уступила белоруске Виктории Новиковой. Бронзу разделили Леа Адам Сендра из Андоры и словачка Нина Герсиова.Теперь в активе сборной Украины шесть медалей – 2 золотых, три серебряных и 1 бронзовая. Ранее золото завоевал Михаил Кохан (молот), серебряными призерами стали Валерия Иваненко (молот) и Денис Баранов (400 м), а бронза на счету дзюдоиста Олега Вередибы ( до 55 кг).2. Фабиан Вайнберг (Норвегия) – 56,453. Алессандро Муски Кармелло (Италия) – 55,771. Виктория Новикова (Беларусь)3. Леа Адам Сендра (Андорра) и Нина Герсиова (Словакия)