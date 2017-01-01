ЕЮОФ. Украинцы завоевали золото и серебро в пятый день

Вчера, 28 июля, в Дьёре (Венгрия) прошел пятый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Было разыграно 24 комплекта наград. Украинцы завоевали две медали – одну золотую и одну серебряную.
Дзюдоистка Наталья Чистякова в весовой категории до 70 кг стала серебряным призером. На пути к пьедесталу украинка победила соперниц из Польши, Нидерландов и Андоры. В финальной схватке Чистякова уступила белоруске Виктории Новиковой. Бронзу разделили Леа Адам Сендра из Андоры и словачка Нина Герсиова.
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