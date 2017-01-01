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ЕЮОФ. Украинцы завоевали золото и серебро в пятый день

ЕЮОФ. Украинцы завоевали золото и серебро в пятый день

Вчера, 28 июля, в Дьёре (Венгрия) прошел пятый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Было разыграно 24 комплекта наград. Украинцы завоевали две медали – одну золотую и одну серебряную.

Алексей Кирилин уверенно победил в метании диска, отправив снаряд на 60,74 м, и опередив серебряного призера норвежца Фабиана Вайнберга на 4,29 м. Бронзу взял итальянец Алессандро Муски Кармелло (55,77).

«Медалью доволен, а вот результатом нет, можно было лучше. Помешали погодные условия – порывистый ветер, который появился во время метания. Всем спасибо, кто поддерживал меня и пришел на стадион. Я очень рад», цитирует Кирилина победителя пресс-служба НОК Украины.

Дзюдоистка Наталья Чистякова в весовой категории до 70 кг стала серебряным призером. На пути к пьедесталу украинка победила соперниц из Польши, Нидерландов и Андоры. В финальной схватке Чистякова уступила белоруске Виктории Новиковой. Бронзу разделили Леа Адам Сендра из Андоры и словачка Нина Герсиова.

Теперь в активе сборной Украины шесть медалей – 2 золотых, три серебряных и 1 бронзовая. Ранее золото завоевал Михаил Кохан (молот), серебряными призерами стали Валерия Иваненко (молот) и Денис Баранов (400 м), а бронза на счету дзюдоиста Олега Вередибы ( до 55 кг).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Дьёр (Венгрия), 28 июля
Легкая атлетика. Юноши. Диск.
1. Алексей Кирилин (Украина) – 60,74
2. Фабиан Вайнберг (Норвегия) – 56,45
3. Алессандро Муски Кармелло (Италия) – 55,77

Дзюдо. Девушки. До 70 кг
1. Виктория Новикова (Беларусь)
2. Наталья Чистякова (Украина)
3. Леа Адам Сендра (Андорра) и Нина Герсиова (Словакия)
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