Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный поднялся на 32-е место

Биатлон. Кубок мира2017/2018. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования на 12,5 км.С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира лидерство сохранил француз Мартен Фуркад (264 очка) и опережает на 26 очков норвежца Йоханнеса Бё. Третью позицию сохранил словенец Яков Фак (216).Украинец Дмитрий Пидручный поднялся с 69-го на 32-е место и обошел Артема Приму, который потерял одну позицию и теперь занимает 40-ю строчку.В зачете гонок преследования лидерство делят Мартен Фуркад и Яков Фак (по 108 очков).Дмитрий Пидручный – 30-й (23), Артем Прима – 35-й (17).1. Мартен Фуркад (Франция) – 264 очка2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 2383. Яков Фак (Словения) – 2164. Симон Шемпп (Германия) – 17665. Тарьей Бё (Норвегия) – 1706. Кантен Фийон Майе (Франция) – 1637. Эрик Лессер (Германия) – 1638. Юлиан Эберхард (Австрия) – 1599. Лукас Хофер (Италия) – 14810. Антон Шипулин (Россия) - 14032. Дмитрий Пидручный (Украина) – 5240. Артем Прима (Украина) – 3548. Сергей Семенов (Украина) – 1753. Руслан Ткаленко (Украина) – 1062. Владимир Семаков (Украина) – 51. Мартен Фуркад (Франция) – 108 очков2. Яков Фак (Словения) - 1083. Йоханнес Бё (Норвегия) – 884. Кантен Фийон Майе (Франция) – 775. Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) – 696. Симон Шемпп (Германия) – 667. Юлиан Эберхард (Австрия) – 668. Лукас Хофер (Италия) – 669. Антон Шипулин (Россия) – 6610. Фредрик Линдстрем (Швеция) – 65...30. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2335. Артем Прима (Украина) – 1748. Руслан Ткаленко (Украина) – 6