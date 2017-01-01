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Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный поднялся на 32-е место
Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный поднялся на 32-е местоСегодня, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования на 12,5 км.

С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира лидерство сохранил француз Мартен Фуркад (264 очка) и опережает на 26 очков норвежца Йоханнеса Бё. Третью позицию сохранил словенец Яков Фак (216).
Украинец Дмитрий Пидручный поднялся с 69-го на 32-е место и обошел Артема Приму, который потерял одну позицию и теперь занимает 40-ю строчку.

В зачете гонок преследования лидерство делят Мартен Фуркад и Яков Фак (по 108 очков).
Дмитрий Пидручный – 30-й (23), Артем Прима – 35-й (17).

Биатлон. Кубок мира2017/2018. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). 9 декабря
Мужчины. Общий зачет Кубка мира.
1. Мартен Фуркад  (Франция) – 264 очка
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 238
3. Яков Фак (Словения) – 216
4. Симон Шемпп (Германия) – 1766
5. Тарьей Бё (Норвегия) – 170
6. Кантен Фийон Майе (Франция) – 163
7. Эрик Лессер (Германия) – 163
8. Юлиан Эберхард (Австрия) – 159
9. Лукас Хофер (Италия) – 148
10. Антон Шипулин (Россия) - 140

32. Дмитрий Пидручный (Украина) – 52
40. Артем Прима (Украина) – 35
48. Сергей Семенов (Украина) – 17
53. Руслан Ткаленко (Украина) – 10
62. Владимир Семаков (Украина) – 5

Зачет гонок преследования
1. Мартен Фуркад (Франция) – 108 очков
2. Яков Фак (Словения) - 108
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 88
4. Кантен Фийон Майе  (Франция) – 77
5. Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) – 69
6. Симон Шемпп (Германия) – 66
7. Юлиан Эберхард (Австрия) – 66
8. Лукас Хофер (Италия) – 66
9. Антон Шипулин (Россия) – 66
10. Фредрик Линдстрем (Швеция) – 65
...
30. Дмитрий Пидручный (Украина) - 23
35. Артем Прима (Украина) – 17
48. Руслан Ткаленко (Украина) – 6
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