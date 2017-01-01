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Артем Тищенко – шестой на швейцарском этапе Кубка IBU в спринте
Артем Тищенко – шестой на швейцарском этапе Кубка IBU в спринтеВ Ленцерхайде (Швейцария) продолжается второй этап Кубка IBU. 

В мужском спринте на 10 км победил француз Антуан Гужонна, который, несмотря на один промах, опередил точно стрелявшего  норвежца Вегарда Гьермундсхауга на 11 секунд и его соотечественника Фредрика Гьесбака, промахнувшегося дважды на 16 секунд.

 Лучшим среди украинцев был точно стрелявший Артем Тищенко, занявший 6-е место, проиграв победителю 36,1 секунды. В очковой зоне финишировали также Максим Ивко – 30-й и Антон Мигда – 40-й. Не удалось заработать кубковые очки Андрею Доценко – 42-й и Антону Дудченко – 51-й.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Ленцерхайде (Швейцария), 9 декабря

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Антуан Гужонна (Франция) – 24.54,3 (0+1 штрафной круг)
2. Вегард Гьермундсхауг (Норвегия) – отставание 11,1 (0+0)
3. Фредрик Гьесбак (Норвегия) – + 15,8 (0+2)

6.  Артем Тищенко (Украина) - +36,1 (0+0)
30.  Максим Ивко (Украина) - +1.28,6 (0+0)
40.  Антон Мигда (Украина) -  +2.00,5 (0+1)
42.  Андрей Доценко (Украина) - +2.03,6 (0+2)
51.  Антон Дудченко (Украина) - +2.42,2 (0+2)
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