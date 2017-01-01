18:22 Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный поднялся на 32-е место 27 | Биатлон
17:39 Артем Тищенко – шестой на швейцарском этапе Кубка IBU в спринте 51 | Биатлон
17:02 Юлия Джима – шестая в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене 66 | Биатлон / Главные новости спорта
16:04 Россиянка Алина Загитова – победительница финала Гран-при среди одиночниц 98 | Фигурное катание / Главные новости спорта
15:53 Французы Пападакис и Сизерон победили в финале Гран-при среди танцоров 99 | Фигурное катание / Главные новости спорта
15:43 Алена Савченко и Бруно Массо победили в финале Гран-при среди пар 109 | Фигурное катание / Главные новости спорта
15:24 Россиянки заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при среди одиночниц 78 | Фигурное катание
15:16 Россияне Скопцова и Алешин – победители финала юниорского Гран-при среди танцоров 80 | Фигурное катание
14:28 Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене; Пидручный – 18-й 133 | Биатлон / Главные новости спорта
13:31 Абрамова и Журавок – призеры швейцарского этапа Кубка IBU в спринте 143 | Биатлон / Главные новости спорта
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Декабрь 2017 (152)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.