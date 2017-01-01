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Юлия Джима – шестая в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Юлия Джима – шестая в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Сегодня, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.

Победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина, опередив своих преследовательниц более, чем на 10 секунд. В борьбе за второе место финка Кайса Макарайнен на последних метрах финишной прямой обошла на 1,6 секунды белоруску Дарью Домрачеву. Победительница и призеры пробежали по одному штрафному кругу.

Все украинские биатлонистки финишировали в очковой зоне.
Лучшей была Юлия Джима, которая с одним промахом поднялась с 20-й стартовой позиции и заехала в цветочную церемонию на 6-е место с отставанием от победительницы в 1 минуту 8 секунд.
Ирина Варвинец также прошла дистанцию с одним промахом и, поднявшись по ходу гонки на 16 позиций, заняла 15-е место - +1.55,7. 
Остальные украинки допустили по два и более промахов. Вита Семеренко (4 промаха) потеряла 12 позиций и завершила гонку на 16-м месте. Валя Семеренко (2 промаха) потеряла одну позицию и стала 18-й. Анастасия Меркушина (2 промаха) заняла 22-е место, стартовав 24-й.

Быстрее всех в гонке на лыжне была Кайса Макарайнен – 28 минут 12,4 секунды. Среди украинок - Юлия Джима – 12-я, проиграв финке ногами 50,6 секунды.

Меньше всех времени на огневых рубежах провела украинка Ирина Варвинец – 1 минуту 35 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). 9 декабря
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (2-я в спринте). Анастасия Кузьмина (Словакия) 34.31,2 (1+0+0+0)
2 (6). Кайса Макарайнен (Финляндия) – отставание 10,2 (1+0+0+1)
3 (1). Дарья Домрачева (Беларусь) – + 11,8 (0+0+1+0)
4 (3). Доротея Вирер (Италия) - +51,6 (1+0+0+1)
5 (13). Марте Олсбю (Норвегия) - +58,2 (1+0+0+0)
6 (20). Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.08,0 (0+0+0+1)
...
15 (31). Ирина Варвинец (Украина) - +1.55,7 (0+0+1+0)
16 (4). Вита Семеренко (Украина) - +1.58,8 (1+0+2+1)
18 (17). Валя Семеренко (Украина) - +2.03,7 (0+0+2+0)
22 (24). Анастасия Меркушина (Украина) - +2.12,9  (1+1+0+0)

Время на лыжне
1. Кайса Макарайнен (Фнляндия) – 28.12,4
2. Дениз Херманн (Германия) - +17,3
3. Жюстин Бреза (Франция) - +18,9

7. Анастасия Кузьмина (Словакия) -38,3
12. Юлия Джима (Украина) - +50,6
28. Вита Семеренко (Украина) - +1.09,3
31. Дарья Домрачева (Беларусь) - +1.14,3
40. Валя Семеренко )Украина) – +1.26,5
46. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.35,2
48. Ирина Варвинец (Украина) - +1.41,9

Скорострельность
1. Ирина Варвинец (Украина) – 1.35,0 (1 промах)
2. Ольга Подчуфарова (Россия) – 1.44,0 (2)
3. Ирене Кадурич (Швейцария) – 1.50,0 (5)

8. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.56,0 (2)
10. Вита Семеренко (Украина) – 2.00,0 (4)
24. Дарья Домрачева (Беларусь) – 2.11,0 (1)
33. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2.14,0 (2)
34. Валя Семеренко (Украина) – 2.16,0 (2)
40. Юлия Джима (Украина) – 2.22,0 (1)
42. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 2.24,0 (1)
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