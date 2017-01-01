22:10 Василий Ломаченко – Гильермо Ригондо: Результаты взвешивания 96 | Бокс
21:49 Пять украинок побегут в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене 83 | Биатлон
21:09 Четыре украинца выступят в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене 102 | Биатлон
20:55 Салидо: Я для Ломаченко стою больше, чем он для меня 166 | Бокс
18:27 Ломаченко и Ригондо передадут свои перчатки в Зал славы 147 | Бокс
18:14 Йоханнес Бё: Фуркад завтра может меня достать, но я так просто не сдамся 149 | Биатлон
18:03 Мартен Фуркад: Йоханнес отстрелял чисто, поэтому шансов выиграть у меня не было 127 | Биатлон
17:33 Юлия Джима опустилась на 7-е место в общем зачете Кубка мира; сборная сохранила 4-е место в Кубке наций 189 | Биатлон
16:53 Дарья Домрачева – выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене; Вита Семеренко - четвертая 203 | Биатлон / Главные новости спорта
15:53 Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира; сборная Украины сохранила 10-е место в Кубке наций 175 | Биатлон
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