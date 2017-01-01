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Пять украинок побегут в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Пять украинок побегут в гонке преследования на этапе КМ в ХохфильценеЗавтра, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км. 

В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонисток, которые будут стартовать под стартовыми номерами согласно занятым в спринте местам:
№4 Вита Семеренко +0.35
№17 Валя Семеренко +1.14
№20 Юлия Джима +1.20
№24 Анастасия Меркушина +1.30
№31 Ирина Варвинец +1.49

Зарубежные соперницы будут стартовать в следующей очередности:
1. Дарья Домрачева (Беларусь)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - +0.22
3. Доротея Вирер (Италия) - +0.31
5. Ингрид Тандреволд (Норвегия) - +0.48
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +0.50
7. Анаис Бескон (Франция) - +0.53
8. Франциска Хильдебранд (Германия) - +0.56
13. Марте Ольсбю (Норвегия) - +1.04
15. Сюнневе Солемдал (Норвегия) - +1.08
16. Лаура Дальмайер (Германия) - +1.14
18. Татьяна Акимова (Россия) - +1.14
19. Вероника Виткова (Чехия) - +1.14
22. Вероника Земняк (Польша) - +1.25
23. Жюстин Бреза (Франция) - +1.26 – Лидер общего зачета Кубка мира 2017/18
25. Кристина Гузик (Польша) - +1.36
26. Надежда Скардино (Беларусь) - +1.39
28. Дениз Херманн (Германия) - +1.40 – Лидер зачета гонок преследования
29. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +1.40
34. Мари Дорен Абер (Франция) - +1.56
43. Каролин Хорхлер (Германия) - +2.05

Полный список участниц женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 15:45 по киевскому времени.
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