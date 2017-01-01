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Четыре украинца выступят в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Четыре украинца выступят в гонке преследования на этапе КМ в ХохфильценеЗавтра, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. 

В составе сборной Украины в гонке примут участие четыре биатлониста, которые будут стартовать под стартовыми номерами согласно занятым в спринте местам:

№12 Дмитрий Пидручный +1.16
№36 Владимир Семаков +2.10
№37 Руслан Ткаленко +2.11
№55 Сергей Семенов +2.37

Зарубежные соперники будут стартовать в следующей очередности:
1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Мартен Фуркад (Франция) - +0.12 – лидер общего зачета Кубка мира 2017/18 и зачета гонок преследования
3. Яков Фак (Словения) - +0.35
4. Симон Шемпп (Германия) - +0.47
5. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) - +0.52
6. Арнд Пайффер (Германия) - +0.56
8. Эрик Лессер (Германия) - +1.01
9. Антон Шипулин (Россия) - +1.06
14. Тарьей Бё (Норвегия) - +1.22
15. Лукас Хофер (Италия) - +1.23
18. Андрей Расторгуев (Латвия) - +1.31
28. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - +1.48
29. Александр Логинов (Россия) - +1.50
30. Антон Бабиков (Россия) - +1.57
34. Ондржей Моравец (Чехия) - +2.04
35. Симон Эдер (Австрия) - +2.10
46. Михал Шлезингр (Чехия) - +2.26
47. Бенедикт Долль (Германия) - +2.27
53. Лоуэлл Бэйли (США) - +2.32
57. Евгений Гараничев (Россия) - +2.38

Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 13:15 по киевскому времени.

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