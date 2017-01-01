Йоханнес Бё: Фуркад завтра может меня достать, но я так просто не сдамся

Сегодня, 18:14 0 | Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою Мартен Фуркад, третьим словенец Яков Фак.



«Прекрасно быть первым или вторым. Год назад я хорошо выступал в Хохфильцене, но не знал, удастся ли мне это сейчас. Я был вынужден атаковать до последнего и устал после финиша. Гораздо лучше соревноваться в Хохфильцене, где больше аудитории и много болельщиков из России, Франции и Норвегии поддерживали нас. Мартен очень силён и может достать меня завтра, но я буду биться и просто так ему не сдамся», — заявил Бё-младший. Норвежский биатлонистпрокомментировал свою победу в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Вторым стал француз, третьим словенец«Прекрасно быть первым или вторым. Год назад я хорошо выступал в Хохфильцене, но не знал, удастся ли мне это сейчас. Я был вынужден атаковать до последнего и устал после финиша. Гораздо лучше соревноваться в Хохфильцене, где больше аудитории и много болельщиков из России, Франции и Норвегии поддерживали нас. Мартен очень силён и может достать меня завтра, но я буду биться и просто так ему не сдамся», — заявил Бё-младший.