Юлия Джима опустилась на 7-е место в общем зачете Кубка мира; сборная сохранила 4-е место в Кубке наций

Сегодня, 17:33 0 | Биатлон

Сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка.



С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира лидерство удержала француженка Жюстин Бреза (160 очков). На втором месте немка Дениз Херманн (151), на третьем – норвежка Сюннёве Сулемдал (145).

Лучшая среди украинок Юлия Джима опустилась с 5-го на 7-е место (137). В Топ-15 зачета Валя Семеренко занимает 9-е место (111), Вита Семеренко – 15-е (87).



В Кубке наций женская сборная Украины сохранила 4-е место (1434). Возглавляет зачет Германия (1534), опережая Норвегию на 6 очков.



В спринтерском зачете лидерство делят Анастасия Кузьмина из Словакии и итальянка Доротея Вирер (по 80 очков).

Юлия Джима занимает 6-е место (69), Вита Семеренко 11-е (63).



Биатлон. Кубок мира2017/2018. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). 8 декабря



Женщины. Общий зачет Кубка мира.

1. Жюстин Бреза (Франция) – 160 очков

2. Дениз Херманн (Германия) – 151

3. Сюннёве Сулемдал (Норвегия) – 145

4. Марте Олсбю (Норвегия) – 143

5. Надежда Скардино (Беларусь) – 142

6. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 142

7. Юлия ДЖИМА (Украина) – 137

8. Лиза Витоцци (Италия) – 130

9. Валя СЕМЕРЕНКО (Украина) – 111

10. Доротея Вирер (Италия) – 108

…

15. Вита Семеренко (Украина) – 87

33. Елена Пидгрушная (Украина) – 45

34. Анастасия Меркушина (Украина) - 44

45. Ирина Варвинец (Украина) – 23



Кубок наций

1. Германия – 1534

2. Норвегия – 1528

3. Франция – 1447

4. УКРАИНА – 1434

5. Италия – 1374

6. Беларусь – 1308

7. Россия – 1293

8. Швеция – 1259

9. Чехия - 1169

10. Словакия – 1156



Зачет спринтерских гонок

1. Агнастасия Кузьмина (Словакия) – 80

2. Доротея Вирер (Италия) – 80

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 76

4. Дениз Херрман (Германия) – 73

5. Жюстин Бреза (Франция) – 72

6. Юлия ДЖИМА (Украина) – 69

7. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) – 69

8. Лиза Виттоцци (Италия) – 67

9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 65

10. Марте Олсбю (Норвегия) – 64

11. Вита СЕМЕРЕНКО (Украина) - 63

…

18. Валя Семеренко (Украина) – 43

33. Анастасия Меркушина (Украина) – 24

37. Елена Пидгрушная (Украина) - 13 Сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка.С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира лидерство удержала француженка Жюстин Бреза (160 очков). На втором месте немка Дениз Херманн (151), на третьем – норвежка Сюннёве Сулемдал (145).Лучшая среди украинок Юлия Джима опустилась с 5-го на 7-е место (137). В Топ-15 зачета Валя Семеренко занимает 9-е место (111), Вита Семеренко – 15-е (87).В Кубке наций женская сборная Украины сохранила 4-е место (1434). Возглавляет зачет Германия (1534), опережая Норвегию на 6 очков.В спринтерском зачете лидерство делят Анастасия Кузьмина из Словакии и итальянка Доротея Вирер (по 80 очков).Юлия Джима занимает 6-е место (69), Вита Семеренко 11-е (63).1. Жюстин Бреза (Франция) – 160 очков2. Дениз Херманн (Германия) – 1513. Сюннёве Сулемдал (Норвегия) – 1454. Марте Олсбю (Норвегия) – 1435. Надежда Скардино (Беларусь) – 1426. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 1428. Лиза Витоцци (Италия) – 13010. Доротея Вирер (Италия) – 10815. Вита Семеренко (Украина) – 8733. Елена Пидгрушная (Украина) – 4534. Анастасия Меркушина (Украина) - 4445. Ирина Варвинец (Украина) – 231. Германия – 15342. Норвегия – 15283. Франция – 14475. Италия – 13746. Беларусь – 13087. Россия – 12938. Швеция – 12599. Чехия - 116910. Словакия – 11561. Агнастасия Кузьмина (Словакия) – 802. Доротея Вирер (Италия) – 803. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 764. Дениз Херрман (Германия) – 735. Жюстин Бреза (Франция) – 727. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) – 698. Лиза Виттоцци (Италия) – 679. Франциска Хильдебрант (Германия) – 6510. Марте Олсбю (Норвегия) – 6418. Валя Семеренко (Украина) – 4333. Анастасия Меркушина (Украина) – 2437. Елена Пидгрушная (Украина) - 13