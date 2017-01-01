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Юлия Джима опустилась на 7-е место в общем зачете Кубка мира; сборная сохранила 4-е место в Кубке наций
Юлия Джима опустилась на 7-е место в общем зачете Кубка мира; сборная сохранила 4-е место в Кубке нацийСегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка.

С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира лидерство удержала француженка Жюстин Бреза (160 очков). На втором месте немка Дениз Херманн (151), на третьем – норвежка Сюннёве Сулемдал (145).
Лучшая среди украинок Юлия Джима опустилась с 5-го на 7-е место (137). В Топ-15 зачета Валя Семеренко занимает 9-е место (111), Вита Семеренко – 15-е (87).

В Кубке наций женская сборная Украины сохранила 4-е место (1434). Возглавляет зачет Германия (1534), опережая Норвегию на 6 очков.

В спринтерском зачете лидерство делят Анастасия Кузьмина из Словакии и итальянка Доротея Вирер (по 80 очков).
Юлия Джима занимает 6-е место (69), Вита Семеренко 11-е (63).

Биатлон. Кубок мира2017/2018. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). 8 декабря

Женщины. Общий зачет Кубка мира.
1. Жюстин Бреза (Франция) – 160 очков
2. Дениз Херманн (Германия) – 151
3. Сюннёве Сулемдал (Норвегия) – 145
4. Марте Олсбю (Норвегия) – 143
5. Надежда Скардино (Беларусь) – 142
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 142
7. Юлия ДЖИМА (Украина) – 137
8. Лиза Витоцци (Италия) – 130
9. Валя СЕМЕРЕНКО (Украина) – 111
10. Доротея Вирер (Италия) – 108

15. Вита Семеренко (Украина) – 87
33. Елена Пидгрушная (Украина) – 45
34. Анастасия Меркушина (Украина) - 44
45. Ирина Варвинец (Украина) – 23

Кубок наций
1. Германия – 1534
2. Норвегия – 1528
3. Франция – 1447
4. УКРАИНА – 1434
5. Италия – 1374
6. Беларусь – 1308
7. Россия – 1293
8. Швеция – 1259
9. Чехия - 1169
10. Словакия – 1156

Зачет спринтерских гонок
1. Агнастасия Кузьмина (Словакия) – 80
2. Доротея Вирер (Италия) – 80
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 76
4. Дениз Херрман (Германия) – 73
5. Жюстин Бреза (Франция) – 72
6. Юлия ДЖИМА (Украина) – 69
7. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) – 69
8. Лиза Виттоцци (Италия) – 67
9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 65
10. Марте Олсбю (Норвегия) – 64
11. Вита СЕМЕРЕНКО (Украина) - 63

18. Валя Семеренко (Украина) – 43
33. Анастасия Меркушина (Украина) – 24
37. Елена Пидгрушная (Украина) - 13
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