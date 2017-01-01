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Дарья Домрачева – выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене; Вита Семеренко - четвертая
Дарья Домрачева – выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене; Вита Семеренко - четвертаяСегодня,  8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.  

Победила точно стрелявшая белоруска Дарья Домрачева, опередив промахнувшихся по разу Анасасию Кузьмину, представляющую Словакию на 22,1 секунды, итальянку Доротею Вирер на 30,6.

Лучшей среди шести украинских биатлонисток стала Вита Семеренко, которая без промахов и при отставании 35,2 секунды заехала в цветочную церемонию на 4-е место. До пьедестала Вите не хватило 4,6 секунды.
Участницами цветочной церемонии также стали норвежка Ингрид Тандреволд (0 промахов) и финка Кайса Макарайнен (2).

В очковой зоне финишировали пробежавшие по одному штрафному кругу украинки Валя Семеренко - 17-я, Юлия Джима – 20-я, Анастасия Меркущина – 24-я и Ирина Варвинец – 31-я. 
Елена Пидгрушная заняла лишь 63-е место и, к сожалению, не заработала очков и не стала участницей завтрашней гонки преследования.

Быстрее всех на лыжне была Кайса Макарайнен – 20 минут 10,7 секунды. Лучшая среди украинок Юлия Джима – 11-я +28,4.

Быстрее всех стреляла наша Анастасия Меркушина, проведя на огневых рубежах 1 минуту 52,8 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). 8 декабря
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 22.40,2 (0+0)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - +22.1 (1+0)
3. Доротея Вирер (Италия) - +30,6 (1+0)
4. Вита СЕМЕРЕНКО (Украина) - +35,2 (0+0)
5. Ингрид Тандреволд (Норвегия) - +47,5 (0+0)
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +49,5 (1+1)

17. Валя Семеренко (Украина) - +1.13,5 (1+0)
20. Юлия Джима (Украина) – 1.19,5 (1+0)
24. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.30,1 (0+1)
31. Ирина Варвинец (Украина) – 1.49,1 (0+1)
63. Елена Пидгрушная (Украина) – 2.47,0 (3+1)

Лыжный ход
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 20.10,7
2. Жюстин Бреза (Франция) - +3,3
3. Дениз Херманн (Германия) - +6,2

11. Юлия Джима (Украина) - +28,4
23. Вита Семеренко (Украина) - +45,7
31. Валя Семеренко (Украина) - +53,0
33. Елена Пидгрушная (Украина) - +58,1
54. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.27,4
56. Ирина Варвинец (Украина) - +1.28,7

Скорострельность
1. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.52,8 (1 промах)
2. Лиза Тереза Заузер (Австрия) – 1.55,0 (2)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.55,0 (1)
3. Доротея Вирер (Италия) – 1.55,1 (1)

21. Ирина Варвинец (Украина)- 2.05,4 (1)
29. Вита Семеренко (Украина) – 2.07,3 (0)
43. Валя Семеренко (Украина) – 2.09,6 (1)
60. Юлия Джима (Украина) – 2.14,2 (1)
72. Елена Пидгрушная (Украина) – 2.16,7(4)
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