Абрамова и Тищенко – шестые в супермиксте на втором этапе Кубка IBU

Сегодня, 12:11 0 | Биатлон

В Ленцерхайде (Швейцария) стартовал второй этап Кубка IBU. На старт одиночной смешанной эстафеты вышли 29 пар.



Победили норвежцы Текла Брюн-Ли и Велте Кристиансен, опередив на 8,5 секунды французов Жюли Симон и Антуана Гужонна, на 33,5 – россиян Кристину Резцову и Алексея Волкова. Норвежцы и россияне избежали штрафных кругов, а французы пробежали один штрафной круг.



Украинцы Ольга Абрамова и Артем Тищенко финишировали шестыми, проиграв победителям 1 минуту 49,7 секунды. При этом в пассиве украинцев один штрафной круг и 8 дополнительных патронов.



Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Ленцерхайде (Шаейцария), 8 декабря

Одиночная смешанная эстафета.

1. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Велте Кристиансен) – 36.56,3 (0 штрафных кругов + 2 доп. патрона)

2. Франция (Жюли Симон, Антуан Гужонна) – отставание 8,5 (1+8)

3. Россия (Кристина Резцова, Алексей Волков) – + 33,5 (0+8)

4. Австрия - +57,1 (0+7)

5. Швеция - +1:06,8 (0+3)

6. Украина (Ольга Абрамова, Артем Тищенко) - +1:49,7 (1+8)

В Ленцерхайде (Швейцария) стартовал второй этап Кубка IBU. На старт одиночной смешанной эстафеты вышли 29 пар.Победили норвежцы Текла Брюн-Ли и Велте Кристиансен, опередив на 8,5 секунды французов Жюли Симон и Антуана Гужонна, на 33,5 – россиян Кристину Резцову и Алексея Волкова. Норвежцы и россияне избежали штрафных кругов, а французы пробежали один штрафной круг.Украинцы Ольга Абрамова и Артем Тищенко финишировали шестыми, проиграв победителям 1 минуту 49,7 секунды. При этом в пассиве украинцев один штрафной круг и 8 дополнительных патронов.1. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Велте Кристиансен) – 36.56,3 (0 штрафных кругов + 2 доп. патрона)2. Франция (Жюли Симон, Антуан Гужонна) – отставание 8,5 (1+8)3. Россия (Кристина Резцова, Алексей Волков) – + 33,5 (0+8)4. Австрия - +57,1 (0+7)5. Швеция - +1:06,8 (0+3)6. Украина (Ольга Абрамова, Артем Тищенко) - +1:49,7 (1+8)