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Абрамова и Тищенко – шестые в супермиксте на втором этапе Кубка IBU
Абрамова и Тищенко – шестые в супермиксте на втором этапе Кубка IBUВ Ленцерхайде (Швейцария) стартовал второй этап Кубка IBU. На старт одиночной смешанной эстафеты вышли 29 пар.

Победили норвежцы Текла Брюн-Ли и Велте Кристиансен, опередив на 8,5 секунды французов Жюли Симон и Антуана Гужонна, на 33,5 – россиян Кристину Резцову и Алексея Волкова. Норвежцы и россияне избежали штрафных кругов, а французы пробежали один штрафной круг.

Украинцы Ольга Абрамова и Артем Тищенко финишировали шестыми, проиграв победителям 1 минуту 49,7 секунды. При этом в пассиве украинцев один штрафной круг и 8 дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Ленцерхайде (Шаейцария), 8 декабря
Одиночная смешанная эстафета.
1. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Велте Кристиансен) – 36.56,3 (0 штрафных кругов + 2 доп. патрона)
2. Франция (Жюли Симон, Антуан Гужонна) – отставание 8,5 (1+8)
3. Россия (Кристина Резцова, Алексей Волков) – + 33,5 (0+8)
4.  Австрия  - +57,1 (0+7)
5.  Швеция  -  +1:06,8 (0+3)
6.  Украина (Ольга Абрамова, Артем Тищенко) - +1:49,7 (1+8)
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