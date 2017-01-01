Меркушина – первой из украинок стартует в спринте на этапе КМ в Хохфильценене

Завтра, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.
Сборную Украины будут представлять шесть спортсменок, которые получили следующие стартовые номера:
№5 Анастасия Меркушина
№46 Елена Пидгрушная
№61 Валя Семеренко
№76 Юлия Джима
№80 Вита Семеренко
№87 Ирина Варвинец
Основные зарубежные соперницы будут стартовать в следующей очередности:
1. Анаис Шевалье (Франция)
4. Моника Хойниш (Польша)
6. Ольга Подчуфарова (Россия)
8. Катарина Иннерхофер (Австрия)
14. Каролин Хорхлер (Германия)
18. Алексия Рунггальдир (Италия)
19. Екатерина Аввакумова (Корея)
21. Татьяна Акимова (Россия)
22. Ева Пускарчикова (Чехия)
27. Кристина Гузик (Польша)
28. Дениз Херманн (Германия) – лидер спринтерского зачета КМ
31. Франциска Хильдебранд (Германия)
32. Ирина Кривко (Беларусь)
33. Сюзан Данкли (США)
35. Вероника Виткова (Чехия)
36. Мари Дорен Абер (Францияч)
37. Тириль Экхофф (Норвегия)
41. Ирина Старых (Россия)
48. Доротея Вирер (Италия)
49. Вероника Земняк (Польша)
51. Сюнневе Сулемдал (Норвегия)
52. Лаура Дальмайер (Германия)
55. Кайса Макарайнен (Финляндия)
58. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
59. Лиза Виттоцци (Италия)
60. Марен Хаммершмидт (Германия)
65. Марте Ольсбю (Норвегия)
66. Жюстин Бреза (Франция) – лидер общего зачета КМ
69. Анастасия Кузьмина (Словакия)
71. Дарья Домрачева (Беларусь)
75. Галина Вишневская (Казахстан)
78. Анаис Бескон (Франция)
79. Надежда Скардино (Беларусь)
83. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
100. Ванесса Хинц (Германия)
Всего в гонке примут участие 104 спортсменки. С полным списком участников мужского спринта можно ознакомиться по ссылке.
Старт гонке будет дан в 15:15 по киевскому времени.
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