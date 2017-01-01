Руслан Ткаленко – первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Хохфильценене

Завтра, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) второй этап Кубка мира по биатлону стартует мужской спринтерской гонкой на 10 км.
Сборную Украины будут представлять пять спортсменов, которые получили следующие стартовые номера:
№2 Руслан Ткаленко
№29 Сергей Семенов
№39 Дмитрий Пидручный
№78 Владимир Семаков
№103 Александр Жирный
Основные зарубежные соперники будут стартовать в следующей очередности:
7. Матвей Елисеев (Россия)
10. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия)
12. Нэтан Смит (Канада)
13. Бенедикт Долль (Германия)
19. Жан-Гийом Беатрикс (ФЫранция)
21. Михал Шлезингр (Чехия)
22. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
25. Клемен Бауэр (Словения)
26. Мартин Отченаш (Словакия)
27. Фредрик Линдстрем (Швеция)
28. Кентен Фильон-Майе (Франция)
30. Тим Берк (США)
31. Ондржей Моравец (Чехия)
32. Эрик Лессер (Германия)
33. Яков Фак (Словения)
34. Симон Эдер (Австрия)
35. Симон Шемп (Германия)
36. Йоханнес Бё (Норвегия)
37. Антон Шипулин (Россия)
38. Мартен Фуркад (Франция) – лидер общего зачета КМ
40. Тарьей Бё (Норвегия) – лидер спринтерского зачета КМ
41. Арнд Пайффер (Германия)
49. Лоуэлл Бэйли (США)
50. Симон Фуркад (Франция)
53. Александр Логинов (Россия)
54. Владимир Илиев (Болгария)
56. Михаэль Реш (Бельгия)
57. Антон Бабиков (Россия)
58. Томас Бормолини (Италия)
60. Кристиан Гоу (Канада)
61. Беньямин Вегер (Швейцария)
63. Андрей Расторгуев (Латвия)
66. Юлиан Эберхард (Австрия)
77. Доминик Виндиш (Италия)
81. Михал Крчмарж (Чехия)
84. Лукас Хофер (Италия)
86. Симон Дестье (Франция)
89. Тимофей Лапшин (Россия)
91. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
93. Максим Цветков (Россия)
94. Даниэль Мезотич (Австрия)
100. Евгений Гараничев (Россия)
Всего в гонке примут участие 109 спортсменов. С полным списком участников мужского спринта можно ознакомиться по ссылке.
Старт гонке будет дан в 12:30 по киевскому времени.
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