Дальмайер вошла в состав сборной Германии на второй этап КМ в Хохфильцене

Сегодня, 16:50 0 | Биатлон

Назван состав сборной Германии на второй этап Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене 8-10 декабря. В программе этапа спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.



Лидер женской сборной Германии, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2016/2017 Лаура Дальмайер, пропускавшая первый этап в Эстерсунде, вошла в состав сборной на второй этап.



Состав сборной Германии

Женщины

Лаура Дальмайер

Марен Хаммершидт

Дениз Херманн

Франциска Хильдебранд

Ванесса Хинц

Франциска Пройс



Мужчины

Бенедикт Долль

Йоханнес Кюн

Эрик Лессер

Филипп Наврат

Арнд Пайффер

Симон Шемп