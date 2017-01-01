Брынзак: В Рупольдинге будем знать точно, кто поедет на Олимпиаду

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью Sport.ua рассказал о задачах сборной Украины на Олимпийские игры 2018 года, а также о ситуации с покупкой прав на показ украинским телевидением Игр в Южной Корее.



- Главным стартом этого сезона станет Олимпиада? Все вопросы на этапах, результаты - только сквозь призму Олимпийских игр?

- Да. Высокую форму держать долго невозможно. Вы все знаете, что месяц-два нельзя на высоком уровне быть в лучшей форме, поэтому надо сейчас так загрузить, чтобы они потихоньку выходили на лучшую форму к февралю. Конечно, никто не снимает вопроса мест, очков, потому что есть квоты, есть зачеты командные, но это все не на максимальном уровне будет, потому что идет подготовка к Олимпиаде.



- У нас есть шесть очень конкурентных девушек, четыре из которых будут выбраны на эстафетную гонку. На Ваш взгляд, какова оптимальная четверка на женскую эстафету в Пхенчхане?

- Будет бежать тот, кто будет на тот момент готов. Мы не даем никакой прерогативы опыту или тем результатам, которые были ранее, это не имеет значения. Будет январь, будет последний сбор в Казахстане, будет еще неделя подготовки на Олимпиаде, будут спринт и другие старты на Олимпиаде, и тогда уже будем видеть кто в каких кондициях, и будем определяться с эстафетой.



Абсолютно любая из шести девушек, даже не из шести другие тоже еще могут себя проявить и попасть в команду, бежать в эстафете. Еще очень рано говорить, давать кому-то какие-то преференции.



- Хорошо когда есть из кого выбирать. Хуже, когда у тебя есть только четверо спортсменов, и приходится переживать, чтобы они были в форме.

- Да. Заболел - и некому бежать, так бывает во многих командах. Или команда держится на Домрачевой, или на другой одной спортсменке. У нас, слава Богу, есть ровная команда, сильная команда, в которой спортсменки в любую минуту могут заменить друг друга, не теряя качество результата.



- Вы сказали, что и другие девушки могут попасть в эстафету в Пхенчхане. Расширим список претендентов за счет Абрамовой, еще кого-то?

- Журавок может быть, Белкина еще может быть, хотя трудно. Панфилова еще есть. Они могут добавить, каждая из них может стабилизировать свои выступления. Они готовились, летом, очень серьезную работу проделали и могут показывать результаты. Ппросто кто-то не справляется психологически, кто еще не вышел на тот уровень. Мы это закончим до январских этапов и в Рупольдинге уже будем знать точно, кто поедет на Олимпиаду. Другие поедут на чемпионат Европы, а олимпийцы - в Антхольц.



- После Антхольца будет подготовительный сбор в Казахстане?

- Да, у девушек. Ребята в Антхольце остаются, а девушки поедут в Казахстан.



- Чего ожидаете от ребят на Олимпиаде?

- Они уже выросли в своем профессиональном состоянии до уровня завоевания медалей. Просто есть много составляющих. Во-первых, чтобы не было болезней, которые их преследовали, то Семенова, то Пидручного, то Прима заболел на чемпионате мира. То есть, чтобы они прошли этот сезон без болезней, без травм. Они уже готовы бороться за самые высокие места. Вы видели старт Подручный, который бежал вместе с Фуркадом, вместе с Шипулин, вместе с другими. Догонял, обгонял и уже не скромничал перед ними. Борется и показывает результат, хотя это был 6-й день после перелета из Канады, худший день по акклиматизации, но он выглядел совершенно нормально. Поэтому я надеюсь, что они будут с каждым днем добавлять, и в эстафете будет четверка, которая сможет бороться за высокие награды.



- Конкурентоспособными наши девушки могут быть и в индивидуальных ...

- И не только девушки.



- Сейчас Коукалова пропускает этап из-за травмы, Дальмайер пропускает. Сейчас важно сказать, кто в какой форме?

- Все шифруются так, что ... Видите, и Фуркад как будто не бежит, и Дорен-Абер не показывают сейчас ничего. Это будет такой сезон - кто кого перехитрит в подготовке. Поэтому очень важно, кто где проведет последний сбор, как его проведет. Это все будет влиять на результат.



- Имеете ли устные договоренности с Урошем Велепцем о продолжении сотрудничества в дальнейшем? Не пыталась ли его переманить к себе Россия?

- Я не думаю, что они выходили переманить, а его дальнейшая работа будет зависеть от результатов, которые принесет. Он должен показать результат, тогда он будет работать. Если нет, то будем думать о чем-то другом.



- Можно ли отдельно купить трансляцию биатлону на Олимпийских играх?

- Нет, там только пакет. Причем это же Олимпиада не только зимняя в пакете и летняя идет. Если не купят сейчас зимнюю, то лето уже нельзя показывать – в Токио. Поэтому я надеюсь, что на первом заседании Кабмина это решение будет принято. Деньги есть, это экономия по Евровидению, там 140 миллионов сэкономлено. Принято решение поменять статью и использовать их для закупки прав показа Зимней и Летней Олимпиад, где нам дали уже скидку.



- А какая сейчас стоимость? Можете озвучить?

- 3 миллиона евро.



- Это за зимнюю и за летнюю?

- Да, а было 5, и не евро, а долларов дали нам. То есть, это такая подъемная цифра, которая, я считаю, лучше, потому что там есть и футбол, который уже впереди.



- Чемпионат мира?

- Да, в России. Надо заплатить 3 миллиона евро или 2,8, то лучше эти деньги, потратить на две Олимпиады, где наши будут участвовать, чем покупать футбол, где нашей команды нет, тем более, учитывая сегодняшнюю ситуацию ...