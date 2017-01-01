Домрачева: Не думаю, что поеду на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве спортсменки

Трехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что не собирается выступать на Олимпиаде-2022.
«Чтобы победить в Пхенчхане нужно реализовать все свои способности, в том числе и горнолыжные. Там есть опасные спуски. Мы выступали там 3 раза, каждый год трасса немного менялась, но тем не менее сложность остаётся. Будем сражаться
Я не думаю, что поеду на Олимпиаду в Пекин в качестве спортсменки.
Как я себя ощущала ранее, так я себя ощущаю и сейчас, меня не тяготит груз золотых олимпийских медалей, как и раньше, я чувствовала жажду борьбы, соревнования, так это чувство присутствует во мне и сейчас», – сказала Домрачева в эфире канала ОНТ.
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