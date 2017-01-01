WADA подтвердило подлинность переданной Родченковым информации

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что информация о допинге в российском спорте, которую предоставил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, является подлинной, сообщает немецкий телеканал ARD.
«Мы завершили судебное расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, что контент подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет - с 2012 по 2015 год - в России принимались меры для защиты "грязных" спортсменов. Следствие продолжается.
Новые доказательства могут привести к дальнейшим санкциям против российских спортсменов в преддверии предстоящих зимних Олимпийских игр в Южной Корее в феврале следующего года. Спортсмены-зимники будут нашим приоритетом, так как важно проверить их до начала Олимпийских игр».
Накануне в интервью The New York Times Родченков рассказал, что перед Олимпиадой в Сочи заместитель министра спорта России Юрий Нагорных просил его испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Родченков отказался это сделать «с невиновной спортсменкой».
Решение о допуске сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018 будет принято 5 декабря в Лозанне.
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