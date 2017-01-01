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Мартен Фуркад укрепился на лидирующей позиции в общем зачете Кубка мира, Прима поднялся на 28-е место

Мартен Фуркад укрепился на лидирующей позиции в общем зачете Кубка мира, Артем Прима поднялся на 28-е местоСегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) первый этап Кубка мира по биатлону завершился мужской гонкой преследования.

С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира лидерство укрепил француз Мартен Фуркад (162 очка). На второе место поднялся его соотечественник Кантен Фийон Майе (83), сместив на третьею строчку норвежка Йоханнеса Бё (118).
Украинец Артем Прима поднялся с 34-го на 28-е место (35)

Биатлон. Кубок мира2017/2018. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 3 декабря
Мужчины. Общий зачет Кубка мира.
1. Мартен Фуркад  (Франция) – 162 очка
2. Кантен Фийон Майе (Франция) – 83
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 118
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегиия) – 116
5. Яков Фак (Словения) – 114
6. Тарьей Бё (Норвегия) – 103

28. Артем Прима (Украина) – 35
40. Сергей Семенов (Украина) – 17

Зачет гонок преследования
1. Мартен Фуркад (Франция) – 60 очков
2. Яков Фак (Словения) - 54
3. Кантен Фийон Майе  (Франция) - 48
4. Эмиль Хегле Свендвен (Норвегия) - 43
5. Фредрик Линдстрем (Швеция) - 40
6. Ларс Хельге Беркеланд (Норвегия) - 38
...
24. Артем Прима (Украина) - 17

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