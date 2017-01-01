Юлия Джима опустилась на пятое место в общем зачете Кубка мира

Сегодня, 18:08 21 | Биатлон

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.



В общем зачете Кубка мира лидеры вышла француженка Жюстин Бреза (142 очка), поднявшись с 4-го места. На второе место с пятого вышла немка Дениз Херрманн (138), третью позицию сохранила белоруска Надежда Скардино (127).

Лучшая среди украинок Юлия Джима опустилась со второго на пятое место (116).



Биатлон. Кубок мира2017/2018. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 3 декабря

Женщины. Общий зачет Кубка мира.

1 (4). Жюстин Бреза (Франция) – 142 очка

2 (5). Дениз Херрман (Германия) – 138

3 (3). Надежда Скардино (Беларусь) – 127

4 (1). Сюннёве Сулемдал (Норвегия) – 119

5 (2). Юлия ДЖИМА (Украина) – 116

…

9 (9). Валя Семеренко (Украина) – 87

24 (40). Елена Пидгрушная (Украина) – 45

26 (33). Вита Семеренко (Украина) – 44

35 (45). Анастасия Меркушина (Украина) - 27

46 (41). Ирина Варвинец (Украина) – 13



Зачет гонок преследования

1. Денис Херрманн (Германия) – 60 очков

2. Жюстин Бреза (Франция) - 54

3. Марте Олсбю (Норвегия) - 48

4. Лиза Витоцци (Италия) - 43

5. Марен Хаммершмидт (Германия) - 40

6. Надежда Скардино (Беларусь) - 38

…

9. Елена Пидгрушная (Украина) - 32

16. Валя Семеренко (Украина) – 25

18. Вита Семеренко (Украина) - 23

21. Юлия Джима (Украина) – 20

25. Анастасия Меркушина (Украина) - 16