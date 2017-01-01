Юлия Джима опустилась на пятое место в общем зачете Кубка мира

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.
В общем зачете Кубка мира лидеры вышла француженка Жюстин Бреза (142 очка), поднявшись с 4-го места. На второе место с пятого вышла немка Дениз Херрманн (138), третью позицию сохранила белоруска Надежда Скардино (127).
Лучшая среди украинок Юлия Джима опустилась со второго на пятое место (116).
Биатлон. Кубок мира2017/2018. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 3 декабря
Женщины. Общий зачет Кубка мира.
1 (4). Жюстин Бреза (Франция) – 142 очка
2 (5). Дениз Херрман (Германия) – 138
3 (3). Надежда Скардино (Беларусь) – 127
4 (1). Сюннёве Сулемдал (Норвегия) – 119
5 (2). Юлия ДЖИМА (Украина) – 116
…
9 (9). Валя Семеренко (Украина) – 87
24 (40). Елена Пидгрушная (Украина) – 45
26 (33). Вита Семеренко (Украина) – 44
35 (45). Анастасия Меркушина (Украина) - 27
46 (41). Ирина Варвинец (Украина) – 13
Зачет гонок преследования
1. Денис Херрманн (Германия) – 60 очков
2. Жюстин Бреза (Франция) - 54
3. Марте Олсбю (Норвегия) - 48
4. Лиза Витоцци (Италия) - 43
5. Марен Хаммершмидт (Германия) - 40
6. Надежда Скардино (Беларусь) - 38
…
9. Елена Пидгрушная (Украина) - 32
16. Валя Семеренко (Украина) – 25
18. Вита Семеренко (Украина) - 23
21. Юлия Джима (Украина) – 20
25. Анастасия Меркушина (Украина) - 16
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