Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде; Артем Прима – 24-й

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) первый этап Кубка мира по биатлону завершился мужской гонкой преследования на 12,5 км.



Уверенную победу одержал француз Мартен Фуркад, который допустил один промах и опередил своих преследователей более, чем на 40 секунд. В борьбе за второе место словенец Яков Фак был на 1,3 секунды быстрее француза Кантена Фийона Майе. Оба биатлониста пробежали по два штрафных круга.



Участниками цветочной церемонии стали: норвежцы Эмиль Хегле Свендвен и Ларс Хельге Беркеланд, а также швед Фредрик Линдстрем.



Единственный представитель Украины в гонке преследования – Артем Прима с одним промахом поднялся на 24-е место, стартовав 50-м.



Лыжным ходом быстрее всех в гонке был норвежец Йоханнес Бё – 25 минут 18,3 секунды. Второй – итальянец Лукас Хофер - +4,5, третий – норвежец Хенрик Лабелунд - +8,4. Победитель гонки Мартен Фуркад – 21-й - +57,0. Артем Прима – 38-й - +1.24,1.



Меньше всех времени на огневых рубежах провел немец Эрик Лессер (6 промахов) – 1 минуту 28,9 секунды, второй россиянин Матвей Елисеев (4) – 1.36,0, третий американец Лоуэл Бэйли (2) – 1.37,2. Мартен Фуркад (1) – 19-й (1.50,3), Артем Прима (1) – 9-й (1.45,3).



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 3 декабря

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1 (2-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) – 30.12,2 (1+0+0+0)

2 (10). Яков Фак (Словения) - +40.8 (1+0+0+1)

3 (12). Кантен Фийон Майе (Франция) - +42,1 (1+0+0+1)

4. Эмиль Хегле Свендвен (Норвегия) - +49,7 (0+1+2+0)

5. Фредрик Линдстрем (Швеция) - +50,2 (0+1+2+0)

6. Ларс Хельге Беркеланд (Норвегия) - +58,2 (1+0+0+0)

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24 (50). Артем Прима (Украина) - +2.11,1 (0+0+1+0)