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Немка Херрманн выиграла гонку преследования в Эстерсунде; Пидгрушная - девятая

Немка Херрманн выиграла гонку преследования в Эстерсунде; Пидгрушная - девятаяСегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования на 10 км.

Отметим, что борьбы не получилась, победительница и призеры финишировали с большими отрывами друг от друга. 

Победный дубль оформила немка Денис Херрманн, которая после победы в спринте выиграла и гонку преследования, Несмотря на два промаха, немка опередила на 25,8 секунды точно стрелявшую француженку Жюстин Бреза и на 48 секунд норвежку Марте Ольсбю, также пробежавшую два штрафных круга.

В цветочную церемонию заехали итальянка Лиза Витоцци, немка Марен Хаммершмидт и белоруска Надежда Скардино.

Из пяти украинских биатлонисток четверо улучшили свои стартовые позиции. Так Елена Пидгрушная (1 промах) финишировала девятой, поднявшись с 28-й стартовой позиции, Валя Семеренко (0) поднялась с 22-й позиции на 16-ю, Вита Семеренко (3) – с 21-й на 18-ю, Анастасия Меркушина (2) – с 34-й на 25-ю.

К сожалению, не пошла стрельба у Юлии Джимы, которая пробежала пять штрафных кругов и в итоге финишировала 21-й, опустившись с третьего места после спринта.

Лыжным ходом быстрее всех в гонке была Херрманн – 25 минут 20,3 секунды. Пидгрушная – 12-я (+38,9), Вита Семеренко – 14-я (+44,4), Юлия Джима – 18-я (+47,0), Валя Семеренко – 37-я (+1.31,9), Меркушина – 40-я (+1.34,9).

Быстрее всех стреляла Мекушина (2 промаха), проведя на огневых рубежах 1 минуту 23,7 секунды. Валя Семеренко (0) – 25-я (2.02,6), Вита Семеренко (3) – 33-я (2.09,1), Пидгрушная (1) – 40-я (2.13,0), Джима (5) – 41-я (2.13,3).

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 3 декабря
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (1-я в спринте). Денис Херрманн (Германия) – 30.02,7 (0+0+2+0)
2 (2). Жюстин Бреза (Франция) - +25,8 (0+0+0+0)
3 (7). Марте Олсбю (Норвегия) - +48,0 (0+1+0+1)
4 (5).  Лиза Витоцци (Италия) +1.09,1 (0+1+0+0)
5 (14). Марен Хаммершмидт (Германия) +1.16,8 (0+1+0+1)
6 (12). Надежда Скардино (Беларусь) +1.19,6 (0+0+0+0)

9 (28).  Елена Пидгрушная (Украина) -  +1.40,0 (1+0+0+0)
16 (22). Валя Семеренко (Украина) – 2.02,08 (0+0+0+0)
18 (21). Вита Семеренко (Украина) - +2.18,4 (0+1+1+1)
21 (3). Юлия Джима (Украина) – +2.40,1 (1+3+0+1)
25 (34). Анастасия Меркушина (Украина) - +2.53,1 (0+2+0+0)

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