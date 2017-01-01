На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Артем Прима выступит в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Артем Прима выступит в гонке преследования на этапе КМ в ЭстерсундеЗавтра, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) первый этап Кубка мира по биатлону завершится мужской гонкой преследования на 12,5 км.

Сборную Украины будет представлять только один биатлонист – Артем Прима, который побежит под 50-м стартовым номером, на расстоянии 1 минуты 39 секунд от победителя спринта, норвежца Тарьея Бё.

Зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:
1. Тарьей Бё (Норвегия)
2. Мартен Фуркад (Франция) +0.01
3. Эрик Лессер (Германия) +0.04
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +0.13
5. Симон Шемпп (Германия) +0.15
6. Марио Долдео (Швейцария) +0.16
7. Фредрик Линдстрем (Швеция) +0.17
8. Андрей Расторгуев (Лавтсия) +0.23
9. Йоханнес Кюн (Германия) +0.23
10. Яков Фак (Словения) +0.34
11. Йоханнес Бё (Норвегия) +0.23
12. Кентен Фийон Майе (Франция) +0.36
13. Тимофей Лапшин (Олссия) +0.37
14. Симон Эдер (Австрия) +0.37
15. Симон Фуркад (Франция) +0.40
16. Скотт Гоу (Канада) +0.41
17. Антон Бабиков (Россия) +0.42
18. Бенджамин Вегер (Швейцария) +0.42
19. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +0.44
20. Йеспер Нелин (Швеция) +0.44
21. Юлиан Эберхард (Австрия) +0.48
22. Лоуэлл Бэйли (США) +0.50
23. Лукас Хофер (Италия) +0.54
24. Натан Смит (Канада) +0.54
25. Антон Шипулин (Россия) +0.56
26. Кристиан Гоу (Канада) +0.58
27. Александр Логинов (Россия) +0.59
28. Арнд Пайффер (Германия) +1.02
29. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +1.05
30. Бенедикт Долль (Германия) +1.05
31. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.06
32. Матвей Елисеев (Россия) +1.07
33. Роман Елетнов (Беларусь) +1.09
34. Рене Захкна (Эстония) +1.10
35. Максим Цветков (Россия) +1.11
36. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +1.12
37. Эмильен Жаклин (Франция) +1.12
38. Михал Шлесингр (Чехия) +1.14
39. Симон Детье (Франция) +1.15
40. Томас Бормолини (Италия) +1.19
41. Хенрик Лабелунд (Норвегия) +1.21
42. Клемен Бауэр (Словения) +1.23
43. Михал Крчмарж (Чехия) +1.27
44. Ондржей Моравец (Чехия) +1.29
45. Томаш Крупчик (Чехия) +1.33

Таким образом, в течение полутора минут гонку начнут 44 спортсмена. Последний, 60-й участник гонки белорус Максим Воробей будет стартовать с отставанием в 1 минуту 47 секунд от победителя спринта. Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 16:15 по киевскому времени.  

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка мира в зачете гонок преследования стал француз Мартен Фуркад. Второй в этом зачете россиянин Антон Шипулин, третий – немец Арнд Пайффер. Мартен Фуркад также является действующим чемпионом мира в гонках преследования. Серебро и бронза у норвежцев - Йоханнеса Бё и Уле Эйнара Бьорндалена соответственно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Пять украинских биатлонистов побегут в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Пидручный, Прима, Кильчицкий и Семенов побегут в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде
Сергей Семенов первым из украинцев стартует в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Пидручный первым из украинцев стартует в гонке преследования на этапе КМ в Остерсунде
Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в Остерсунде
Семенов, Пидручный, Прима и Жирный побегут в спринте на ЧМ по биатлону
Артем Прима первым из украинцев побежит в спринте на этапе КМ в Поклюке
Артем Прима первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Остерсунде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2017-2018

Расписание биатлонных гонок на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Последние новости рубрики

Артем Прима выступит в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде
Пять украинских биатлонисток выступят в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде
Мартен Фуркад: Надеюсь, братья Бё не будут обыгрывать меня весь год
Свендсен: Было потрясающе видеть победу Тарьея. Ничего страшного, что я не на подиуме
Мартен Фуркад: Постарался стрелять быстрее, и это стоило одного промаха

Последние новости спорта

22:14 Артем Прима выступит в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде 105 | Биатлон

21:43 Пять украинских биатлонисток выступят в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде 111 | Биатлон

20:56 Мартен Фуркад: Надеюсь, братья Бё не будут обыгрывать меня весь год 171 | Биатлон

20:39 Свендсен: Было потрясающе видеть победу Тарьея. Ничего страшного, что я не на подиуме 131 | Биатлон

18:29 Мартен Фуркад: Постарался стрелять быстрее, и это стоило одного промаха 177 | Биатлон

18:19 Тарьей Бё: Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы 177 | Биатлон

18:09 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций опустилась на 10-е место 207 | Биатлон

17:27 Тарьей Бё выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде; Артем Прима – 50-й 211 | Биатлон / Главные новости спорта

12:40 Дмитрий Пидручный первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Эстерсунде 220 | Биатлон

11:49 НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео) 189 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Бронза Юлии Джимы в спринте на этапе КМ в Эстерсунде (Видео)

Гоночная машина посоревновалась в скорости с гепардом (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)





Топ-новости недели

Тарьей Бё выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде; Артем Прима – 50-й
Юлия Джима – бронзовый призер в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде; Прима – 23-й
Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Украинцы завоевали три медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2017 (30)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги