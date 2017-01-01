Артем Прима выступит в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Завтра, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) первый этап Кубка мира по биатлону завершится мужской гонкой преследования на 12,5 км.
Сборную Украины будет представлять только один биатлонист – Артем Прима, который побежит под 50-м стартовым номером, на расстоянии 1 минуты 39 секунд от победителя спринта, норвежца Тарьея Бё.
Зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:
1. Тарьей Бё (Норвегия)
2. Мартен Фуркад (Франция) +0.01
3. Эрик Лессер (Германия) +0.04
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +0.13
5. Симон Шемпп (Германия) +0.15
6. Марио Долдео (Швейцария) +0.16
7. Фредрик Линдстрем (Швеция) +0.17
8. Андрей Расторгуев (Лавтсия) +0.23
9. Йоханнес Кюн (Германия) +0.23
10. Яков Фак (Словения) +0.34
11. Йоханнес Бё (Норвегия) +0.23
12. Кентен Фийон Майе (Франция) +0.36
13. Тимофей Лапшин (Олссия) +0.37
14. Симон Эдер (Австрия) +0.37
15. Симон Фуркад (Франция) +0.40
16. Скотт Гоу (Канада) +0.41
17. Антон Бабиков (Россия) +0.42
18. Бенджамин Вегер (Швейцария) +0.42
19. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +0.44
20. Йеспер Нелин (Швеция) +0.44
21. Юлиан Эберхард (Австрия) +0.48
22. Лоуэлл Бэйли (США) +0.50
23. Лукас Хофер (Италия) +0.54
24. Натан Смит (Канада) +0.54
25. Антон Шипулин (Россия) +0.56
26. Кристиан Гоу (Канада) +0.58
27. Александр Логинов (Россия) +0.59
28. Арнд Пайффер (Германия) +1.02
29. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +1.05
30. Бенедикт Долль (Германия) +1.05
31. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.06
32. Матвей Елисеев (Россия) +1.07
33. Роман Елетнов (Беларусь) +1.09
34. Рене Захкна (Эстония) +1.10
35. Максим Цветков (Россия) +1.11
36. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +1.12
37. Эмильен Жаклин (Франция) +1.12
38. Михал Шлесингр (Чехия) +1.14
39. Симон Детье (Франция) +1.15
40. Томас Бормолини (Италия) +1.19
41. Хенрик Лабелунд (Норвегия) +1.21
42. Клемен Бауэр (Словения) +1.23
43. Михал Крчмарж (Чехия) +1.27
44. Ондржей Моравец (Чехия) +1.29
45. Томаш Крупчик (Чехия) +1.33
Таким образом, в течение полутора минут гонку начнут 44 спортсмена. Последний, 60-й участник гонки белорус Максим Воробей будет стартовать с отставанием в 1 минуту 47 секунд от победителя спринта. Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.
Старт гонке будет дан в 16:15 по киевскому времени.
Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка мира в зачете гонок преследования стал француз Мартен Фуркад. Второй в этом зачете россиянин Антон Шипулин, третий – немец Арнд Пайффер. Мартен Фуркад также является действующим чемпионом мира в гонках преследования. Серебро и бронза у норвежцев - Йоханнеса Бё и Уле Эйнара Бьорндалена соответственно.
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