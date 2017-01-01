Пять украинских биатлонисток выступят в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Завтра, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.
В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонисток, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:
3-я Юлия Джима +0,20
21-я Вита Семеренко +1,10
22-я Валя Семеренко +1,10
28-я Елена Пидгрушная +1,17
34-я Анастасия Меркушина +1,23
Зарубежные соперницы будут стартовать в следующем порядке:
1. Денис Херрманн (Германия)
2. Жюстин Бреза (Франция) +15,0
4. Сюннёве Солемдал (Норвегия) +24,0
5. Лиза Витоцци (Италия) +25,0
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) +26,0
7. Марте Олсбю (Норвегия) +27,0
8. Вероника Виткова (Чехия) +36,0
9. Доротея Вирер (Италия) +38,0
10. Франциска Хильдебрант (Германия) +40,0
11. Лена Хекки (Швейцария) +43,0
12. Надежда Скардино (Беларусь) +46,0
13. Галина Вишневская (Казахстан) +47,0
14. Марен Хаммершмидт (Германия) +51,0
15. Анастасия Кузмина (Словакия) +55,0
16. Ванесса Хинц (Германия) +58,0
17. Анаис Бесконд (Франция) +1.03,0
18. Хильде Фенне (Норвегия) +1.03,0
19. Кристина Гузик (Польша) – 1.05,0
20. Вероника Новаковска (Польша) +1.09,0
23. Мари Дорен Абер (Франция) +1.11,0
24. Лиза тереза Хаузер (Австрия) +1.14,0
25. Эмма Нильссон (Швеция) +1.15,0
26. Мари Лаукканен (Финляндия) +1.16,0
27. Екатерина Юрлова-Перх (Россия) +1.16,0
29. Юлия Рансом (Канада) +1.17,0
30. Элизабет Хегберг (Швеция) – 1.19,0
31. Магдалена Гвиздон (Польша) +1.20,0
32. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.22,0
33. Надежда Писарева (Беларусь) +1.22,0
35. Виктория Сливко (Россия) – 1.26,0
36. Екатерина авакумова (Россия) +1.30,0
37. Селина Гаспарин (Швейцария) +1.30,0
38. Татьяна Акимова (Россия) +1.30,0
Таким образом, в течение полутора минут гонку начнут 38 спортсменок. Последняя, 60-я участница гонки, канадка Меган Банкес будет стартовать на расстоянии двух минут 11 секунд от победительницы спринта.
Полный список участниц женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.
Старт гонке будет дан в 14:15 по киевскому времени.
Напомним, что в прошлом сезоне обладательницей Кубка мира в зачете гонок преследования стала немка Лаура Дальмайер. Вторая в этом зачете чешка Габриэла Куокалова. Обе спортсменки пропускают этап в Эстерсунде из-за проблем со здоровьем. Третья – финка Кайса Макарайнен.
Дальмайер также действующая чемпионка мира в гонках преследования. Серебряный призер – белоруска Дарья Домрачева, бронзовый – Коукалова.
22:14 Артем Прима выступит в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде 104 | Биатлон
21:43 Пять украинских биатлонисток выступят в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде 111 | Биатлон
20:56 Мартен Фуркад: Надеюсь, братья Бё не будут обыгрывать меня весь год 170 | Биатлон
20:39 Свендсен: Было потрясающе видеть победу Тарьея. Ничего страшного, что я не на подиуме 130 | Биатлон
18:29 Мартен Фуркад: Постарался стрелять быстрее, и это стоило одного промаха 177 | Биатлон
18:19 Тарьей Бё: Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы 177 | Биатлон
18:09 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций опустилась на 10-е место 207 | Биатлон
17:27 Тарьей Бё выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде; Артем Прима – 50-й 211 | Биатлон / Главные новости спорта
12:40 Дмитрий Пидручный первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Эстерсунде 220 | Биатлон
11:49 НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео) 189 | Баскетбол / Видео
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Декабрь 2017 (30)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.