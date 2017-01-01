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Пять украинских биатлонисток выступят в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Пять украинских биатлонисток выступят в гонке преследования на этапе КМ в ЭстерсундеЗавтра, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.

В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонисток, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:

3-я Юлия Джима  +0,20
21-я Вита Семеренко  +1,10
22-я Валя Семеренко  +1,10
28-я Елена Пидгрушная  +1,17
34-я Анастасия Меркушина  +1,23

Зарубежные соперницы будут стартовать в следующем порядке:
1. Денис Херрманн (Германия)
2. Жюстин Бреза (Франция) +15,0
4. Сюннёве Солемдал (Норвегия) +24,0
5. Лиза Витоцци (Италия) +25,0
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) +26,0
7. Марте Олсбю (Норвегия) +27,0
8. Вероника Виткова (Чехия) +36,0
9. Доротея Вирер (Италия) +38,0
10. Франциска Хильдебрант (Германия) +40,0
11. Лена Хекки (Швейцария) +43,0
12. Надежда Скардино (Беларусь) +46,0
13. Галина Вишневская (Казахстан) +47,0
14. Марен Хаммершмидт (Германия) +51,0
15. Анастасия Кузмина (Словакия) +55,0
16. Ванесса Хинц (Германия) +58,0
17. Анаис Бесконд (Франция) +1.03,0
18. Хильде Фенне (Норвегия) +1.03,0
19. Кристина Гузик  (Польша) – 1.05,0
20. Вероника Новаковска (Польша) +1.09,0
23. Мари Дорен Абер (Франция) +1.11,0
24. Лиза тереза Хаузер (Австрия) +1.14,0
25. Эмма Нильссон (Швеция) +1.15,0
26. Мари Лаукканен (Финляндия) +1.16,0
27. Екатерина Юрлова-Перх (Россия) +1.16,0
29. Юлия Рансом (Канада) +1.17,0
30. Элизабет Хегберг (Швеция) – 1.19,0
31. Магдалена Гвиздон (Польша) +1.20,0
32. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.22,0
33. Надежда Писарева (Беларусь) +1.22,0
35. Виктория Сливко (Россия) – 1.26,0
36. Екатерина авакумова (Россия) +1.30,0
37. Селина Гаспарин (Швейцария) +1.30,0
38. Татьяна Акимова (Россия) +1.30,0

Таким образом, в течение полутора минут гонку начнут 38 спортсменок. Последняя, 60-я участница гонки, канадка Меган Банкес будет стартовать на расстоянии двух минут 11 секунд от победительницы спринта.
Полный список участниц женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 14:15 по киевскому времени.  

Напомним, что в прошлом сезоне обладательницей Кубка мира в зачете гонок преследования стала немка Лаура Дальмайер. Вторая в этом зачете чешка Габриэла Куокалова. Обе спортсменки пропускают этап в Эстерсунде из-за проблем со здоровьем. Третья – финка Кайса Макарайнен.
Дальмайер также действующая чемпионка мира в гонках преследования. Серебряный призер – белоруска Дарья Домрачева, бронзовый – Коукалова.  

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