Мартен Фуркад: Надеюсь, братья Бё не будут обыгрывать меня весь год

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал тот факт, что вторую гонку подряд его обходят норвежские биатлонисты.
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде индивидуальную гонку выиграл Йоханнес Бё, а сегодня в спринте первым стал его старший брат Тарьей.
«Надеюсь, они не будут обыгрывать меня весь год. Тарьею сегодня немного повезло с погодными условиями и трассой, которая была быстрее к концу гонки. Сложно смириться, когда проигрываешь так мало.
Но таковы законы спорта, спорта на свежем воздухе – условия могут измениться и нужно иметь нюх, чтобы правильно выбрать стартовую группу. Но не в этом дело, он не выбирал, когда стартовать. А еще надо немного удачи. Но она была не на моей стороне сегодня. Так что – браво, Тарьей!» – сказал Фуркад.
«Сегодня была интересная гонка. Думаю, я очень много раз проигрывал меньше секунды, но много и выигрывал. К таким разрывам нельзя привыкнуть», – цитирует француза сайт IBU.
«Всегда сложно ждать, когда ты уже пробежал и ничего не можешь сделать, особенно если при этом ты мог пробежать лучше, если бы не допустил промах и не зашел на штрафной круг, – отметил спортсмен в интервью «Матч ТВ». - Но я все равно рад за него и думаю, что в воскресенье у нас может получиться очень хорошая гонка. Конечно, я разочарован, потому что я уже давно жду победу, но она от меня ускользает. Поэтому я рассчитываю на хорошее выступление в следующей гонке».
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