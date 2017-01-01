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Свендсен: Было потрясающе видеть победу Тарьея. Ничего страшного, что я не на подиуме

Свендсен: Было потрясающе видеть победу Тарьея. Ничего страшного, что я не на подиумеВ Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону победителем мужской гонки преследования стал норвежец Тарьей Бё, который опередил француза Мартена Фуркада и немца Эрика Лессера. Соотечественник Тарьея – Эмиль Хегле Свендсен остался за пределами пьедестала, заняв 4-е место.

Свенсен сообщил, что рад победе соотечественника Тарьея Бё.

«Было потрясающе видеть, как Тарьей идет к своей первой за четыре года победе, – сказал Свенсен в эфире NRK. - Он пережил так много тяжелых моментов. Ничего страшного, что меня сместили с подиума.

Прошло четыре года. Были трудности и болезни. Он был вне команды, не бегал на лыжах. Думаю, сложно пережить такую ситуацию, в которой он был. Для спортсмена невероятно сложно сражаться с болезнями и не выступать в гонках. Это трудно. Теперь он по-настоящему вернулся».


По материалам: Sports.ru
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