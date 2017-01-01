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Тарьей Бё: Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы

Тарьей Бё: Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комыСегодня, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.

Победил норвежец Тарьей Бё, опередив француза Мартена Фуркада лишь на 0,7 секунды. Тройку призеров замкнул немец Эрик Лессер, проиграв победителю 3,7 секунды. В пассиве всех призеров по одному штрафному кругу.

Тарьей Бё поделился эмоциями от своей победы.

«Я так долго этого ждал, думал об этом моменте каждый божий день все эти годы, – сказал Бё-старший в эфире NRK. - Невероятно здорово снова оказаться на вершине.

Я услышал, что выигрываю семь секунд у Фуркада. И тогда выложился полностью. Перед глазами было темно, я думал только как пройти пять метров, а затем еще пять метров... И вдруг внезапно я на финише.

Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы».

Предыдущую победу в Кубке мира норвежец одержал более четырех лет назад.

По материалам: Sports.ru
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