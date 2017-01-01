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Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций опустилась на 10-е место

Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций опустилась на 10-е местоСегодня, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась первая в новом сезоне мужская спринтерская гонка. 

Победил норвежец Тарьей Бё. В тройку призеров также вошли француз Мартен Фуркад и немец Эрик Лессер.

В общем зачете Кубка мира, с учетом результатом прошедшего спринта, в лидеры вышел Мартен Фуркад (102 очка), На втором месте норвежец Йоханнес Бё (90), на третьем – француз Кантен Фийон Майе (83).

Украинцы потеряли завоеванные позиции: Артем Прима опустился с 23-го на 34-е место, Сергей Семенов – с 24-го на 37-е.  

Кубок наций возглавляет мужская сборная Норвегии (1175 очков), опережая команды Германии (1156) и Франции (1139).

В сегодняшней гонке украинцы не заработали кубковых очков, вследствие чего сборная Украины потеряла одну позицию и опустилась на 10-е место (798).

Биатлон. Кубок мира2017/2018. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 2 декабря
Мужчины. Общий зачет Кубка мира.
1. Мартен Фуркад  (Франция) – 102 очка
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 90
3. Кантен Фийон Майе (Франция) – 83
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 81
5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегиия) – 73
6. Эрик Лессер (Германия) – 72

34 (23). Артем Прима (Украина) – 18
37 (24). Сергей Семенов (Украина) - 17

Кубок Наций
1. Норвегия – 1175 очков
2. Германия – 1156
3. Франция – 1139
4. Россия – 1022
5. Швеция – 990
6. Австрия – 988
7. Италия – 946
8. Швейцария – 873
9. Чехия - 804
10. УКРАИНА – 798

Зачет спринтерских гонок
1. Тарьей Бё (Норвегия) – 60 очков
2. Мартен Фуркад (Франция) - 54
3. Эрик Лессер (Германия) - 48
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) -43
5. Симон Шемпп (Германия) - 40
6. Марио Долдер (Швейцария) - 38

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