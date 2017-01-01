Дмитрий Пидручный первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Сегодня, 2 декабря в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.
Украину будут представлять пять биатлонистов, которые получили следующие стартовые номера:
№10. Дмитрий Пидручный
№17. Сергей Семенов
№42. Артем Прима
№68. Владимир Семаков
№86. Руслан Ткаленко
Основные зарубежные соперники будут стартовать в следующей очередности:
6. Красимир Анев (Болгария)
7. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия)
9. Евгений Гараничев (Россия)
12. Кентен Фильон-Майе (Франция)
13. Мартен Фуркад (Франция)
18. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
19. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)
20. Антон Бабиков (Россия)
21. Тим Берк (США)
22. Эрик Лессер (Германия)
23. Максим Цветков (Россия)
25. Симон Дестье (Франция)
26. Антон Шипулин (Россия)
28. Йоханнес Бё (Норвегия)
30. Михал Шлезингр (Чехия)
31. Михал Крчмарж (Чехия)
32. Юлиан Эберхард (Австрия)
33. Михаэль Реш (Бельгия)
34. Тимофей Лапшин (Корея)
35. Лоуэлл Бэйли (США)
36. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
37. Даниэль Мезотич (Австрия)
38. Клемен Бауэр (Словения)
39. Лукас Хофер (Италия)
43. Фредрик Линдстрем (Швеция )
44. Андрей Расторгуев (Латвия)
45. Симон Шемп (Германия)
46. Беньямин Вегер (Швейцария)
49. Симон Эдер (Австрия)
50. Арнд Пайффер (Германия)
51. Владимир Илиев (Болгария)
57. Яков Фак (Словения)
64. Бенедикт Долль (Германия)
69. Александр Логинов (Россия)
75. Ондржей Моравец (Чехия)
77. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
81. Симон Фуркад (Франция)
103. Натан Смит (Канада)
Отметим, что основная часть сильнейших биатлонистов получила стартовые номера в первых двух группах.
Всего на гонку заявлены 108 спортсменов. С полным составом участников спринтерской гонки можно ознакомиться по ссылке.
Старт гонке будет дан в 15:45 по киевскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем малого Кубка мира в спринте является француз Мартен Фуркад. Вторым в этом зачете был австрией Юлиан Эберхард, третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Действующим чемпионом мира в спринте является немец Бенедикт Долль, серебро в активе норвежца Йоханнеса Бё, бронза у Мартена Фуркада.
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