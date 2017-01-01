Бронза Юлии Джимы в спринте на этапе КМ в Эстерсунде (Видео)

Вчера, 21:12 118 | Биатлон / Видео

Сегодня, 1 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.



Украинка Юлия Джима завоевала бронзовую награду, пройдя без потерь оба огневых рубежа. Для Джимы это уже вторая бронза на нынешнем этапе Кубка мира. Ранее она стала третьей в индивидуальной гонке.







